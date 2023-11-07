為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

澎湖男子墜樓亡 不久前女兒也曾在同處地點有意尋短

警方在現場拉起封鎖線，等待檢察官進一步指示處理。（記者劉禹慶攝）

警方在現場拉起封鎖線，等待檢察官進一步指示處理。（記者劉禹慶攝）

2023/11/07 09:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖一處集合式住宅今（7）傳出6旬男子墜樓身亡，由於前不久才傳出男子女兒盤坐在頂樓女兒牆，經眾人及老父親親情勸說下才勸說送醫，不料此次卻變成父親墜樓，男子疑因長期照顧不堪負荷想不開，檢警已進行深入調查，衛生局及社會處展開後續處理。

馬公警分局調查指出，該名64歲男子今日上午7時38分被發現陳屍中庭廣場，鄰近的警衛室人員聽聞巨響，發現有人墜樓，立即打電話報警，因男子身旁有一扇窗戶，一度以為是由住家墜樓，警方趕抵現場後，因男子已身亡，立即在現場拉起封鎖線，等待檢察官進一步指示。

根據警方調查，死者的女兒先前也在同一地點有意尋短，不時因情緒失控發出淒厲叫聲，引發眾人圍觀，警消人員趕抵現場勸解，並請來老父親現場親情勸說，在老父親勸導下女兒才離開女兒牆，由員警戒護送醫，當時老父親瘦弱陪同的身影，至今仍讓圍觀民眾印象深刻，不料事過境遷，老父親成了事件的主角，在同一地點墜樓身亡。

據了解，男子女兒屬於社會處及衛生局高風險關懷對象，但男子並無任何福利身份，只是長期的照護陪伴者，疑因不堪長期照護壓力，而男子遺留下的女兒，社會處及衛生局緊急已介入關懷安置，避免悲劇重演。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南試辦機車「免待轉」6天311張紅單 老翁「鬼切」遭擦撞
2023/11/02 13:47

台南試辦機車「免待轉」6天311張紅單 老翁「鬼切」遭擦撞
老翁中風不良於行 復健神器「副木」讓行走無礙
2023/11/01 14:01

老翁中風不良於行 復健神器「副木」讓行走無礙

必衝美景、住宿 加購高鐵最低65折！
北市百齡橋下水面「露出一顆頭」 消防人力接駁搶救
2023/10/29 21:22

北市百齡橋下水面「露出一顆頭」 消防人力接駁搶救
老翁跳下中正橋欲輕生 雙北消防下艇馳援
2016/07/08 12:01

老翁跳下中正橋欲輕生 雙北消防下艇馳援

Gogoro CrossOver 首創二輪跨界車款
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播