澎湖男子墜樓亡 不久前女兒也曾在同處地點有意尋短

警方在現場拉起封鎖線，等待檢察官進一步指示處理。（記者劉禹慶攝）

2023/11/07 09:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖一處集合式住宅今（7）傳出6旬男子墜樓身亡，由於前不久才傳出男子女兒盤坐在頂樓女兒牆，經眾人及老父親親情勸說下才勸說送醫，不料此次卻變成父親墜樓，男子疑因長期照顧不堪負荷想不開，檢警已進行深入調查，衛生局及社會處展開後續處理。

馬公警分局調查指出，該名64歲男子今日上午7時38分被發現陳屍中庭廣場，鄰近的警衛室人員聽聞巨響，發現有人墜樓，立即打電話報警，因男子身旁有一扇窗戶，一度以為是由住家墜樓，警方趕抵現場後，因男子已身亡，立即在現場拉起封鎖線，等待檢察官進一步指示。

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根據警方調查，死者的女兒先前也在同一地點有意尋短，不時因情緒失控發出淒厲叫聲，引發眾人圍觀，警消人員趕抵現場勸解，並請來老父親現場親情勸說，在老父親勸導下女兒才離開女兒牆，由員警戒護送醫，當時老父親瘦弱陪同的身影，至今仍讓圍觀民眾印象深刻，不料事過境遷，老父親成了事件的主角，在同一地點墜樓身亡。

據了解，男子女兒屬於社會處及衛生局高風險關懷對象，但男子並無任何福利身份，只是長期的照護陪伴者，疑因不堪長期照護壓力，而男子遺留下的女兒，社會處及衛生局緊急已介入關懷安置，避免悲劇重演。

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