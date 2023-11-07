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高雄男酒駕闖紅燈又拒檢恐罰19萬 車上4友人連坐

陳男酒後開車闖紅燈，並一度拒檢逃逸罪加一等。（民眾提供）

陳男酒後開車闖紅燈，並一度拒檢逃逸罪加一等。（民眾提供）

2023/11/07 08:50

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市陳姓男子（22歲）前天開車載著4位友人行經鼓山區明倫路路口時闖紅燈，巡邏員警上前攔停，陳男卻拒檢逃逸，員警尾隨發現陳男將車停靠路邊，與車上乘客意圖步行逃逸，陳男酒測值每公升0.51毫克超標涉公共危險罪，加上拒檢逃逸、闖紅燈、危險駕駛、未繫安全帶等，最高可罰19萬2900元 ，車上4名友人因酒駕連法每人最高可罰1萬5000元，當場衰喊「我就說我們坐車就好」！

鼓山分局龍華所指出，員警5日深夜巡邏時，在明倫路口見1輛轎車急駛闖紅燈，立即上前盤查。駕駛陳男先假意配合盤查，隨即加速逃離，警方見狀立即尾隨，最後在路口轉彎處見陳男將車停放路旁，車上人員意圖步行逃離。

員警立即攔下陳男及上車乘客，陳男這才坦承因喝酒才會跑，而現場同車友人亦不斷斥責陳男「就跟你說我們坐代駕就好」，最終經警方實施酒精濃度檢測，酒測值高達每公升0.51毫克依法送辦。

經了解，陳男與好友一同聚餐飲酒，心存僥倖自認精神狀況尚可，打算載送好友們返家。同車友人多次拒絕並勸其一同搭乘代駕，但陳男貪圖方便堅持要開車載送，但還是被員警查獲，而陳男酒駕面臨公共危險罪刑責外，因拒檢逃逸、闖紅燈、危險駕駛、未繫安全帶等交通違規，警方當場掣單告發，總計最高可處19萬2900元 ；同車友人每人也面臨最高1萬5000元罰鍰。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

陳男酒後開車闖紅燈被巡邏員警發現後攔查，但陳男卻拒檢加速逃逸，最後仍被員警追上攔下。（民眾提供）

陳男酒後開車闖紅燈被巡邏員警發現後攔查，但陳男卻拒檢加速逃逸，最後仍被員警追上攔下。（民眾提供）

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