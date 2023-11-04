無照騎車拒酒測挨罰 屏東分署拍賣土地抵償、還有1賓士車法拍

因酒駕被拍賣的共同持分土地。（屏東執行分署提供）

2023/11/04 12:25

〔記者葉永騫／屏東報導〕法務部行政執行署屏東分署下週二（11月7日）辦理「123拍賣會」，法拍無照又酒駕男子座落在屏東新園鄉占地210坪的土地持分，三拍底價為22萬4000元，另外還有一部外觀保養良好的黑色賓士車C300。

屏東分署表示，這名男子去年婦女節當天下午無照騎車又拒絕酒測，吃上18萬元罰單，在監理站繳了1萬元之後就不再繳納，案件移送至屏東分署執行，清查該男子其他財產，於是查封其持分24分之1、換算下來約8.75坪的土地，該筆土地臨路、屋頂已塌陷未申領門牌，建物所有人不明且不在本次拍賣範圍之內，地上長滿雜草、些許灌木及芒果樹。該筆土地目前已進入三拍，底價為22萬4000元。

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另外，拍賣黑色賓士車C300一部，該部車輛原係存放於鄉下以帆布蓋住，外觀養護良好，因有積欠罰鍰案件被屏東縣政府警察局移送執行，該部賓士C300有天窗，這次為一拍，歡迎有興趣的民眾於當天上午9點半到分署賞車，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

其他還有東港、里港、春日、高樹、滿州、牡丹與三地門的土地等不動產拍賣，民眾可以多加利用通訊投標，在11月6日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於11月7日當天下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標，相關訊息可上分署官網瀏覽。

賓士車C300進行拍賣。（屏東執行分署提供）

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