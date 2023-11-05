酒駕撞停車場分隔島又譙警三字經 老翁判3月、拘役25天

82歲林姓老翁酒駕自撞大安森林公園停車場分隔島，林翁卻不斷對警方譙三字經，被警方依公共危險及妨害公務罪嫌送辦，近日遭台北地方法院判處林翁有期徒刑3個月另拘役25天 。（記者陸運鋒翻攝）

2023/11/05 11:20

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市林姓老翁8月底時酒後駕車，失控撞上大安森林公園停車場分隔島，警方到場對其實施酒測，林翁卻不斷飄罵三字經，被依公共危險及妨害公務罪嫌送辦，而台北地方法院近日判處林翁有期徒刑3個月，另拘役25天。

大安警分局今天公佈畫面並指出，如有聚餐、應酬等聚會，應利用計程車或大眾交通工具前往，避免自行駕駛交通工具參加，也要避免騎乘共享機車、汽車返家，千萬不要心存憢悻加速逃逸，以免不慎發生交通事故。

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大安警分局調查，退休的82歲林翁在8月31日晚間9時許，疑似因為心情不好，獨自在大安森林公園停車場車上，喝掉半瓶威士忌，之後便開車去繞行公園半圈，返回時因不勝酒力撞上停車場分隔島，民眾聽見巨響後報案。

據指出，警方獲報趕抵時，林翁渾身散發酒味，於是對其實施酒測，酒測值高達1.1毫克，但林翁卻不斷對著員警辱罵三字經，隨即依現行犯逮捕，詢後依公共危險罪及妨害公務罪嫌移送法辦。

而台北地方法院上月26日判決出爐，針對林男公共危險部分處有期徒刑3個月，另妨害公務部分處拘役25天。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林翁駕駛自小客車，自撞大安森林公園停車場分隔島。（記者陸運鋒翻攝）

林翁喝掉半瓶威士忌後，開著車繞行公園半圈。（記者陸運鋒翻攝）

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