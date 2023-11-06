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鳥事一樁！男當街持槍射擊嚇壞路人 警一查是找鸚鵡「水彈槍」

郭姓男子在路口拿出仿真的水彈槍朝天上、對街「開槍打鳥」嚇壞民眾，警方追查才知是水槍打鳥趕鳥飛。（記者李容萍翻攝）

郭姓男子在路口拿出仿真的水彈槍朝天上、對街「開槍打鳥」嚇壞民眾，警方追查才知是水槍打鳥趕鳥飛。（記者李容萍翻攝）

2023/11/06 21:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區鄰近中北路二段與華美一路口傳出有人持槍射擊，引發恐慌，中壢警分局獲報全副武裝，循線在附近幸福市場旁逮捕持槍的50歲郭姓男子，郭男指稱因朋友養的鸚鵡飛走，於是利用網路購買的水彈槍「開槍打鳥」，以便循逃家鸚鵡的GPS沿途找鳥，警方查驗後鬆了一口氣。

中壢警分局仁愛派出所所長黃智勇表示，有民眾今天上午報案在中壢區新中北路二段的幸福市場旁，目睹「有人持槍射擊」，當時市場採買人潮眾多，擔心引起恐慌，尤其2024大選將近，警方如臨大敵，攜帶防彈裝備分工到場查緝，警方循線追查，在1個小時內帶回持槍郭男偵訊。

郭男指稱，因為友人飼養1隻金剛鸚鵡飛走，為協助友人追尋鸚鵡，利用網路購買這把水彈槍，騎著機車，循著鸚鵡身上的GPS沿途尋找，只要看到有鳥停在電線桿，就開槍把鳥嚇飛走，透過此舉可讓鸚鵡在高空中聽到主人的呼喚，最後飛回主人手上順利回家，未料引起虛驚。

警方發現，郭男拿水彈槍射擊的角度，一下子朝天上、一下朝向大街上，就站在馬路中央，就算是水彈槍沒有殺傷力，民眾並不知情，舉槍射擊姿勢，才會嚇壞附近民眾報警，訊後將郭男函請桃園地院依社會秩序維護法第63條規定，可處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。

警方呼籲，民眾沒有正當理由請勿攜帶「類似真槍」的玩具槍在街上行走作出射擊姿勢，以免嚇人觸法；時值總統大選期間，警方除堅守行政中立，對於選舉暴力絕對零容忍，將貫徹嚴正執法決心，加強維護治安，致力查賄除暴，全力達成選前安穩、選日安順、選後安定等三大目標。

郭姓男子在路口拿出仿真的水彈槍朝天上、對街「開槍打鳥」嚇壞民眾，警方追查才知是水槍打鳥趕鳥飛。（記者李容萍翻攝）

郭姓男子在路口拿出仿真的水彈槍朝天上、對街「開槍打鳥」嚇壞民眾，警方追查才知是水槍打鳥趕鳥飛。（記者李容萍翻攝）

警方查扣水彈槍。（記者李容萍翻攝）

警方查扣水彈槍。（記者李容萍翻攝）

警方查扣水彈槍。（記者李容萍翻攝）

警方查扣水彈槍。（記者李容萍翻攝）

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