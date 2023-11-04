大街拍擄人短片太逼真惹來警察 4人全不罰

台中地院簡易庭認為4人上演蒙面擄人劇情，未達有危害安全之虞的程度，裁定不罰。（記者張瑞楨攝）

2023/11/04 15:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家維修汽車安全帶的公司，4名員工上月18日傍晚在路旁拍宣傳短片，他們上演戴頭套的匪徒，當街擄人的劇情，卻被路人信以為真而報案，警方認為他們違反社會秩序維護法，「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」，台中地院簡易庭卻認為，4人的行為未達危害安全疑慮的程度，裁定4人不罰。

判決書指出，陳姓等4名男子，今年10月18日傍晚，在台中市區拍攝廣告短片，想宣傳自家公司的商品，卻在沒有向主管機關報備之下，4人分別飾演4個角色，1人負責錄影，1人飾演頭戴黑色頭套匪徒，強行綁架另1人飾演的被害人，再由1人飾演的接應者，駕駛汽車載走被害人與匪徒。

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不料，可能太逼真，路人驚慌而報警，台中市警局六分局將4人依據違反社會秩序維護法「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」，函送台中地院裁罰，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

台中地院簡易法庭審理時，4人答辯說，是老闆請他們4人拍攝製作抖音短片，用以製造公司的廣告效益與增加流量，該公司是做汽車安全帶維修保養。

法官認為，上述法律條文的處罰要件，是行為人在客觀上，有驚嚇他人，且有危害安全之虞的行為，也就是說，要有危害社會秩序安全之虞，4人拍攝影片時雖有路人報案，但報案人是擔心有人受害，故而通知警察，尚不足認定4人是驚嚇他人且有危害安全之虞，據此裁定4人不罰，可抗告。

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