2無聊男「亂槍打鳥」挨罰 11張「小朋友」飛了

邱姓男子與李姓男子下班無聊，持槍輪流朝路樹上小鳥射擊。基隆地院認為，邱、李等2人無正當理由持瓦斯槍射擊小鳥，依違反社會秩序維護法無正當理由鳴槍，分別裁罰邱、李各台幣6000元、與5000元罰鍰。（記者林嘉東攝）

2023/08/05 15:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕邱姓男子與李姓男子下班無聊，今年6月某天凌晨持瓦斯槍跑到人行道上，輪流朝樹上小鳥射擊，警方獲報找到邱、李2人依違反社會秩序維護法送辦。基隆地院認為，邱、李等2人無正當理由持瓦斯槍射擊小鳥，依違反社會秩序維護法無正當理由鳴槍，分別裁罰邱、李各台幣6000元、與5000元罰鍰。

這起因為無聊持槍攻擊小鳥事件發生在今年6月間某日凌晨3時許，基隆市警二分局信六路派出所接獲信一路商家報案稱，有人持槍「射鳥」

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警方趕抵時，射鳥人已離去；經調閱路口監視器發現，案發時有2輛機車騎至信一路後，徒步到對面田寮河上持槍朝鳥射擊，因此循線查出2輛機車的車主，分別找到邱姓、李姓男子。

邱坦稱，他與李姓男子都是某速食連鎖店員工，當天2人凌晨下班後無聊，他就約李男一起去試他買的瓦斯槍威力，當晚他們到了信一路田寮畔人行道後，輪流持瓦斯槍朝棲息在路樹上的小鳥射擊，但並沒有打中鳥。

李則說，當時邱把瓦斯槍借給他射擊，他也都射到樹枝，並沒打中鳥，鳥聽到槍聲受到驚嚇，有的亂跳、有的飛走。

警方訊後，查扣邱男所有的瓦斯槍後予以沒入，並依違反社會秩序維護法送辦。

法院審理時，認定邱、李2人違反社會秩序維護法無正當理由鳴槍，分別裁罰6000、與5000罰鍰，並沒入邱男所有的瓦斯槍。

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