為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    2無聊男「亂槍打鳥」挨罰 11張「小朋友」飛了

    邱姓男子與李姓男子下班無聊，持槍輪流朝路樹上小鳥射擊。基隆地院認為，邱、李等2人無正當理由持瓦斯槍射擊小鳥，依違反社會秩序維護法無正當理由鳴槍，分別裁罰邱、李各台幣6000元、與5000元罰鍰。（記者林嘉東攝）

    邱姓男子與李姓男子下班無聊，持槍輪流朝路樹上小鳥射擊。基隆地院認為，邱、李等2人無正當理由持瓦斯槍射擊小鳥，依違反社會秩序維護法無正當理由鳴槍，分別裁罰邱、李各台幣6000元、與5000元罰鍰。（記者林嘉東攝）

    2023/08/05 15:40

    〔記者林嘉東／基隆報導〕邱姓男子與李姓男子下班無聊，今年6月某天凌晨持瓦斯槍跑到人行道上，輪流朝樹上小鳥射擊，警方獲報找到邱、李2人依違反社會秩序維護法送辦。基隆地院認為，邱、李等2人無正當理由持瓦斯槍射擊小鳥，依違反社會秩序維護法無正當理由鳴槍，分別裁罰邱、李各台幣6000元、與5000元罰鍰。

    這起因為無聊持槍攻擊小鳥事件發生在今年6月間某日凌晨3時許，基隆市警二分局信六路派出所接獲信一路商家報案稱，有人持槍「射鳥」

    警方趕抵時，射鳥人已離去；經調閱路口監視器發現，案發時有2輛機車騎至信一路後，徒步到對面田寮河上持槍朝鳥射擊，因此循線查出2輛機車的車主，分別找到邱姓、李姓男子。

    邱坦稱，他與李姓男子都是某速食連鎖店員工，當天2人凌晨下班後無聊，他就約李男一起去試他買的瓦斯槍威力，當晚他們到了信一路田寮畔人行道後，輪流持瓦斯槍朝棲息在路樹上的小鳥射擊，但並沒有打中鳥。

    李則說，當時邱把瓦斯槍借給他射擊，他也都射到樹枝，並沒打中鳥，鳥聽到槍聲受到驚嚇，有的亂跳、有的飛走。

    警方訊後，查扣邱男所有的瓦斯槍後予以沒入，並依違反社會秩序維護法送辦。

    法院審理時，認定邱、李2人違反社會秩序維護法無正當理由鳴槍，分別裁罰6000、與5000罰鍰，並沒入邱男所有的瓦斯槍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    世大運射擊》陳俞如25公尺手槍暫居第3 呂紹全意外無緣決賽
    2023/07/31 11:18

    世大運射擊》陳俞如25公尺手槍暫居第3 呂紹全意外無緣決賽
    世大運第一天 我獲3銀3銅 孫家閎太極劍奪銀 台灣首面獎牌
    2023/07/30 05:30

    世大運第一天 我獲3銀3銅 孫家閎太極劍奪銀 台灣首面獎牌

    研究發現多元母乳活性因子 激活寶寶成長
    世大運》再奪牌！台灣武術女將林千禧收長拳銅牌
    2023/07/29 16:19

    世大運》再奪牌！台灣武術女將林千禧收長拳銅牌
    世大運》第二面獎牌來了！射擊女將陳俞如收下10M空氣手槍銅牌
    2023/07/29 14:32

    世大運》第二面獎牌來了！射擊女將陳俞如收下10M空氣手槍銅牌
    才因持刀傷人遭控 男子又拿路人當活靶試槍
    2014/11/12 18:18

    才因持刀傷人遭控 男子又拿路人當活靶試槍
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播