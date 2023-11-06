長者暈坐路旁 霸氣警爬3樓陡峭梯「揹回家」

陳員揹著老人家走上3樓高的陡峭階梯。（警方提供）

2023/11/06 17:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第六分局警員陳晉銘上週五才到銀行及時阻止一起虛擬幣詐騙案，隨後與同仁巡邏途中，突見一名8旬老翁因身體不適暈坐路旁，陳員考量當下情況後，隨即霸氣提議揹返家，只見他揹著老人家走上3樓高的陡峭階梯平安送回家，敬業又熱忱的表現，也讓該分局粉專湧入大批留言，萬人感動分享。

任職該分局協和派出所的陳員，平時對虛擬貨幣小有研究及了解，每當派出所受理虛擬貨幣詐騙時，都會主動跳出來幫忙並了解最新詐騙資訊，當天該所接獲銀行黃姓女子疑遇投資詐騙通報，陳員立即趕赴了解原委，黃女表示，先前通訊軟體「LINE」結識1名男子相談甚歡，對方便邀約投資虛擬貨幣。

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因雙方聊的投緣，黃女不疑有他就到銀行準備將2萬9000元匯入指定幣商，對方還加碼要求至銀行信貸，加大獲利空間，陳員隨即利用平時對虛擬貨幣的了解，向黃女說明其中的「眉角」，並指出這是詐騙慣用手法，黃女經由陳員詳細說明後恍然大悟，及時阻詐。

陳員阻詐後與同仁賴以勤、林辰鴻執行巡邏勤務，行經西屯路與東大路口時，見羅姓老翁因身體不適坐路旁下車關心，羅翁表示，患有三高剛去醫院做完抽血檢查，回家路上突然頭暈不適，而住家就在馬路對面，但實在無力走過去才會在路旁稍作休息。

警方考量該路段車流量大且車速較快，唯恐羅翁自行返家有危險，便提議揹他返家，陳員獲羅翁同意後將其一把揹起，先穿越車水馬龍的路口，接著走上近3層樓高的階梯後，順利送返家，此舉讓羅翁及其家人對於警方的暖心相當感動，不停感謝，警方也提醒羅翁若仍有身體不適，還是得叫救護車送醫為宜，並於現場確認他安全無虞後始離去。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方發現老翁暈坐路旁上前關心。（警方提供）

警方將老翁平安送回家。（警方提供）

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