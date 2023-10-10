86歲獨居翁騎車過家門不入 警狂喊：阿伯！你家在後面啦！

老翁騎過家門不入，員警急趕上前提醒。（警方提供）

2023/10/10 16:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名86歲的獨居老翁，前天凌晨騎車外出迷途還騎在快車道上，有熱心民眾唯恐衍生意外帶著他返回住處附近，見老翁仍拼湊不出回家的路只得求助警方，員警透過機車查出老翁住處，化身導航前方領路，沒想到老翁認不出自家一度過家門而不入，幸員警追上前告知得以安然返家，他也再三表示感謝。

台中市第三分局正義派出所當天凌晨五點獲報，轄內有迷途長者需要協助，員警吳建福、林明新趕往時，報案民眾表示，稍早開車從烏日區方向前往市區，發現老翁緩慢騎在快車道上十分危險，上前關心得知自稱家住在南區中興大學附近的老翁疑迷路，熱心護送他至學校大門口。

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然老翁說不出自家地址，也不知該如何返家，無計可施下只好向警方求助，員警透過其騎乘機車，確認86歲的洪姓老翁就住在附近，且獨居無家人協助，便化身GPS在前導航帶著他返回住處，即將抵達洪翁住家時員警放慢車速，卻驚見他騎著機車超越警車，逕自一路向前過家門而不入。

員警見狀趕緊追上洪翁大喊：「阿伯！你家在後面啦！」但他對於錯過自家毫無所覺，一臉茫然將機車掉頭，直到在員警指引下回到自家門庭下，這才認出自己的家，頻頻向員警說：「感謝感謝！」

警方提醒，家中若有年邁且獨居長者，平時可定期透過電話保持聯繫，或委請里長及鄰居多加關懷，協助注意動向，另各縣市政府均有獨居長者緊急救援連線服務，藉由通訊系統與24小時監控中心連線，協助緊急救護，保障獨居長者居家安全，而街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場，讓他們能夠安全返家。

老翁頻向員警致謝。（警方提供）

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