民進黨議員楊昌德、勞動黨議員羅美文 今皆關切竹縣消防局戰力

新竹縣政府消防局長陳中振說，新竹縣目前的消防服務人口比是1：1365，離全國1：1300的數字已經很接近了。（記者黃美珠攝）

2023/11/06 15:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣議會今年下半年的定期會今天起進入總質詢的議程，民進黨縣議員楊昌德和勞動黨縣議員羅美文不約而同關注消防局戰力問題，前者從縣府是否準備新建自有的訓練基地切入，後者則從人力不足問題，質疑縣府讓消防同仁額外抓蛇、且支援一年一度的縣長盃龍舟賽等，要求縣府消防局儘早優化新竹縣消防員的勞動環境。

楊昌德說，消防署在南投竹山設有訓練中心，苗栗以北的縣市，目前僅有新竹縣沒有，就連隔壁的新竹市也有自己的訓練基地，新竹縣打算何時要蓋訓練基地呢？縣府消防局日前參加義消繩索救援競賽獲得優等，卻好比當年的紅葉少棒隊，以石頭為球、拿樹枝當棒，在克難環境下訓練出來的成果。

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縣府消防局長陳中振說，他們計畫在竹科裡面新設園區消防分隊和訓練基地，已經在今年向消防署爭取到補助款，目前也在協調科管局的用地中。目前經過詢問，消防署協助擬定的這個特別專案計畫已獲內政部通過，目前由國發會受理審核當中，順利的話，轉呈行政院後，可望在明年1月上旬獲得核定。屆時除將新建寶山園區消防隊，也會一併把訓練基地、訓練設施以及相關的訓練內容一併完善規劃和設計。

羅美文問陳中振，消防員加班換嘉獎的陋習有改嗎？支援划龍舟的非法定勤務，訓練完還要值勤上班，這樣會不會造成消防員過勞，讓救災風險更高，同樣也難以充分保障民眾的生命財產安全。

羅美文說，全國消防員和服務民眾的比例平均是1：1300，但是新竹縣卻是1：1389人，他要求消防局儘速改善增加員額。

陳中振說，新竹縣目前的消防人口比是1：1365，距離期望值1：1000是還有段距離，但跟全國1：1300的數字已經很接近了。新竹縣的消防員加班都有超勤加班費，最高可請領到1萬9000元，且已全面實施勤2休2制度增加人員休息的時間。因應人力不足，他們採逐年增加預算和員額的方式，計畫會在2027年之前補足。

只是近年來中央辦理警察特考列缺需求與實際分發配賦人數，常因招生不足、容訓量不足或考試通過人數不足等因素，造成全國各縣市消防局實際分發配賦人數明顯不足，不單只有新竹縣有這樣的困擾。為免消防人力進用不足，目前新竹縣因應方式就是爭取替代役協勤，或運用民間義消、救護義消、或是婦宣協勤，縣府消防局也會持續爭取員額以擴充人數。

民進黨新竹縣議員楊昌德今天關切新竹縣消防局的訓練基地何時可以建立。（記者黃美珠攝）

勞動黨新竹縣議員羅美文從工時、人力等角度，關注消防員會不會過勞的問題。（記者黃美珠攝）

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