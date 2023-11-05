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到醫院檢查置物櫃記得上鎖！ 女賊摸進核磁造影中心行竊

陳女摸進基隆長庚醫院核磁造影中心置物櫃室，偷走2名患者的財物。（記者吳昇儒攝）

陳女摸進基隆長庚醫院核磁造影中心置物櫃室，偷走2名患者的財物。（記者吳昇儒攝）

2023/11/05 18:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕50歲陳姓女子去年10月5日晚間，行經基隆長庚醫院核磁造影中心時，偷偷摸摸進入患者更換衣物的置物櫃室，見王、洪姓女子置物櫃沒有上鎖，且無人看管，竟偷走兩人香菸及7800元現金。被害人發現遭竊後，報警處理，警方調閱監視器鎖定陳女，將她帶回偵訊。基隆地院近日審結，依觸犯竊盜罪，判處陳女拘役70天，得易科罰金。

檢警調查，陳女進入置物櫃室時，發現現場並無人看管，且有置物櫃並未上鎖，便打開搜刮財物。先打開王女的置物櫃，竊得5900元現金及香菸一包；另又開啟放有洪女物品的置物櫃，翻找後偷走1900元現金。王、洪二女檢查結束後，發現現金不翼而飛，趕緊報警處理。

警方到場後，依照現場人員敘述的時間，調閱院內監視器，見陳女涉有重嫌，便約談她到案說明。

檢警偵訊時，陳女否認犯行，表示只有拿走王女的香菸，另外翻了一下兩人的皮夾，但沒有取走現金，隨後也有將香菸放回原處。

法官審理期間，陳女才改口承認，有偷取現金及香菸，並當場與2名被害女子達成和解，賠償其損失。

法官認為，陳女兩次犯行犯意個別，行為互殊，被害人各異，應分論併罰，且僅因一時貪念，竟恣意竊取他人財物，對他人財產安全顯然已生危害；考量她犯後承認犯行，且已賠償被害人損失，分別依竊盜罪嫌判處陳女拘役40天，應併執行拘役70天，得易科罰金7萬元。

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