爛醉混混與妻拉扯被警帶回管束 酒醒撂人堵警所一家全送辦

新北市三重不良組合翁姓份子不滿酒醉與妻子拉扯被帶回管束，返家酒醒撂十三人到三重所嗆聲喧鬧，警方逮獲翁嫌等14名惡煞送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/05 18:02

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三重分局偵辦黑幫到警所聚眾喧鬧案，法辦帶頭的翁姓主嫌、小弟共14嫌，多人睡夢中被逮，只穿一條內褲狼狽落網；警方查出，主嫌翁男因酒後跟妻子王女起口角，警方到場保護，依法將翁男強制帶回保護管束，但翁男返家後，當晚到派出所嗆聲叫囂被逮，警方依法移送翁嫌共14嫌到新北地檢署法辦，連妻子、兒子都在列，一家都吃上官司。

據了解，帶頭的50歲翁嫌為三重不良組合分子，曾與兒子涉及暴力討債、妨害自由等案被判刑，他4日凌晨酒醉，在三重當街與妻子起口角拉扯，三重派出所員警帶回所內保護管束，翁嫌清晨5時許酒醒被家人帶回；未料翁男酒醒後不滿警方做法，4日晚間10時許糾眾13人到三重所叫囂，大叫廖姓員警「出來面對」，所長黃心廉當場喝令、警告驅離翁男等惡煞。

請繼續往下閱讀...

警方事後蒐證、以車牌追人，今天凌晨2時許，陸續逮獲翁嫌等嫌，他被逮後，辯稱不滿警方處理糾眾，因完全沒道理，被警方告誡不得再犯，訊後警方依聚眾妨害秩序、妨害公務罪，將首惡翁嫌共14人，移送新北地檢法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆ 新北市三重不良組合翁姓份子不滿酒醉與妻子拉扯被帶回管束，返家酒醒撂十三人到三重所嗆聲喧鬧，警方逮獲翁嫌等14名惡煞送辦，連翁嫌、妻子及其子一家（見圖）都送辦。（記者吳仁捷翻攝） 新北市三重不良組合翁姓份子不滿酒醉與妻子拉扯被帶回管束，返家酒醒撂十三人到三重所嗆聲喧鬧，警方逮獲翁嫌等14名惡煞送辦，連翁嫌、妻子及其子一家（見圖）都送辦。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法