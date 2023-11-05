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10餘惡煞深夜包圍三重派出所！叫囂點名嗆警「出來面對」

翁姓男子撂人深夜包圍三重派出所，被拍下PO網。（記者徐聖倫翻攝）

翁姓男子撂人深夜包圍三重派出所，被拍下PO網。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/05 00:48

〔記者徐聖倫／新北報導〕惡煞囂張包圍派出所！50歲翁姓男子昨天（4日）凌晨喝醉酒，與妻子在新北三重街頭爆發口角拉扯，三重派出所派員將翁男帶回所內保護管束。翁男回家後酒醒越想越氣，深夜近10點撂了10多人包圍派出所叫囂，甚至直接大喊警貞全名，要他「出來面對」，在員警喝令下，翁男等人才鳥獸散。

據了解，翁男4日凌晨3點左右喝得酩酊大醉，在三重正義北路巷弄內與妻子發生爭執，大吵大鬧，互相拉扯。三重警分局三重派出所警方獲報，派廖姓警員與同仁趕抵，醉醺醺的翁男不聽勸阻，不斷反抗，廖員沒辦法，只能他壓制在地，過程中造成翁男肢體擦傷。

翁男被帶回派出所保護管束，直到清晨5點左右意識才較為清楚，被家屬帶回家休息。翁男認為警方過度執法，晚間近10點撂了10多人，分乘4輛車衝到三重派出所，對著派出所大叫廖姓警員姓名，怒嗆「出來面對」，髒話國罵不斷，行徑十分囂張。

派出所員警趕緊堵住門口，喝令翁男等人後退，一群人持續叫囂，直到警方開始抄車牌，翁男等人才鳥獸散。警方說，當下為免事端擴大，暫時將翁男等人驅離，不過，已循車牌、監視器鎖定這10餘人，動員追緝，將依違反社會秩序維護法、侮辱公署等罪嫌偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

惡煞囂張闖入派出所。（記者徐聖倫翻攝）

惡煞囂張闖入派出所。（記者徐聖倫翻攝）

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