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    夜店散場賓士男載2妹遇警拒酒測 被帶上車還嗆警「打我啊」

    李男（右2）向警方表示拒絕酒測。（記者姚岳宏翻攝）

    李男（右2）向警方表示拒絕酒測。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/08/06 10:00

    〔記者姚岳宏／台北報導〕22歲李姓男子今晨3時許駕駛白色賓士載著兩名女友人，行經台北市松仁路時，因紅燈右轉被警方攔下，由於全身散發濃厚酒氣，員警對他執行酒測，李男卻表示拒測，後來友人路過發現他被警方攔下，上前關心，沒想到他見友人到場，情緒越趨激動，警方為防事端擴大，將人帶回駐地，李男卻在上車時怒嗆警方「打我啊！」

    據指出，轄區信義分局為因應深夜時段夜店人潮眾多，特別於清晨3點至6點散場時段，在夜店區編排封鎖性路檢勤務，除防止衝突事件發生外，並同步強力取締酒後駕車。

    警方調查，今晨3時30分許，編排路檢勤務的吳興街派出所員警，發現1輛白色賓士車紅燈右轉，遂予以攔查，攔查過程中，發現該車駕駛散發濃厚酒氣，員警依法執行酒測程序，李男表示拒測，警方雖提醒拒測要罰18萬元，李男仍不斷搖手說他就是要拒測。

    此時與他一同在夜店狂歡約10名友人，剛好走路經過路檢點，見他被警方攔下，全都上前關心，沒想到李男見友人到場，情緒開始激動，其友人也幫腔向警方表達不滿。

    警方為防止事端擴大，除立即開單扣車，並以優勢警力制止現場群眾過激行為，避免衍生肢體衝突，將李男依警察職權行使法，帶返駐地實施保護管束，並將其友人驅離現場；員警帶他回派出所後，等他稍酒醒後請他離開。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    白色賓士紅燈右轉被警方攔下。（記者姚岳宏翻攝）

    白色賓士紅燈右轉被警方攔下。（記者姚岳宏翻攝）

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