酒駕撞死路人肇逃 國民法官重判9年

基隆地院首度採國民法官制審判案件，男子高翊峻酒駕酒駕撞死路人肇逃，合議庭昨重判9年。（記者林嘉東攝）

2023/08/05 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地院的第一件國民法官制審判案件，為男子高翊峻酒駕撞死五十二歲孝子陳順隆肇逃案，檢辯就高男能否安全駕駛激烈攻防，合議庭評議後認定高男確已不能安全駕車，昨依酒駕致人於死、肇事致人死亡逃逸兩罪，對高男量處「重度」的九年徒刑；本案是國民法官法制度上路以來的第三件判決，也是量刑最重的一次。

台北地院上週宣判的國民法官審判案件，被告李佳修酒後無照駕車，與友人競速狂飆，於行政院前地下道撞死前車駕駛，犯後還與警方爭執及試圖找人頂罪，被認為行為惡劣，獲判七年二個月徒刑，宣判後被認為屬中高刑度。國民法官審理的史上第一案，是長期遭家暴的季姓婦人殺夫案，被依殺人罪判處七年二個月徒刑。

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高男辯沒喝醉 檢：駕車前走路搖晃

廿二歲高男今年一月在友人基隆市租處飲酒後，清晨酒駕撞死陳男後棄車逃逸，十一小時後投案，酒測值只剩每公升○．○六毫克。國民法官與職業法官組成的合議庭審理時，高男主張肇事時沒有喝醉，可以安全駕駛；檢方則提出監視器影像，指高男駕車前站不穩、走路搖晃，駕車時超速、過彎跨越雙黃線，已不能安全駕駛。

合議庭：肇事冷血入睡 顯不勝酒力

檢察官說，死者被高男酒駕撞得身體殘缺不全、支離破碎，高男犯後卻只承認肇逃，辯稱沒有酒醉，犯後態度不佳，迄今未賠償家屬，建請法官合併量處九年至十一年。辯護律師則建請量刑二年至三年。

合議庭宣判後說明量刑理由，指出高男酒駕跨越雙黃線，至肇事地點時，可看見死者，卻稱只見到違停車輛，顯與正常人視野不符，且被告有睡眠障礙，肇事後竟能冷血入睡，顯因不勝酒力所致，已不能安全駕駛。

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