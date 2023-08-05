開車撞破分隔島側翻卡住！男棄車落跑2小時 酒測值0.21

林姓男子開車在汐止區大同路一段把分隔島撞出一個大洞，側翻卡在被撞開的紐澤西護欄上。（記者林嘉東翻攝）

2023/08/05 20:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕又是酒駕！林姓男子今天（5日）下午開車在汐止區大同路一段把分隔島撞出一個大洞，車子側翻卡在被撞開的紐澤西護欄上，他棄車逃逸，躲了2小個多小時才投案；警方測得酒測值達每公升0.21毫克，全案朝公共危險罪嫌函送法辦。

新北市汐止警分局今天下午2點5分獲報，汐止區大同路一段往台北方向發生轎車自撞中央分隔島事故。警方到場赫見肇事車輛側翻，卡在被撞開的中央分隔島間，車頭燈組、保桿重創，零組件散落一地，分隔島也被撞出一個大洞，有3塊紐澤西護欄被撞開，顯見肇事時衝撞力道之大。

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警方查看肇事車輛，未見駕駛在車上，循線查出開車的是43歲林姓男子，警方請他盡快出面。林男拖到下午4點16分才向汐止警分局交通分隊投案，警方隨即酒測，測得酒測值每公升0.21毫克。

林男聲稱「油門卡住」才撞上分隔島。他右手骨折，急需就醫，警方先讓他去醫院，再著釐清林男是在肇事前飲酒，還是肇事後灌酒脫罪，以及到底喝了多少酒。全案詢後，將依公共危險案函送士林地檢署偵辦。

警方也調來吊車，下午3點32分吊離肇事車輛，恢復雙向通行。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

車子側翻卡在被撞開的紐澤西護欄上。（記者林嘉東翻攝）

車子側翻卡在被撞開的紐澤西護欄上。（記者林嘉東翻攝）

車子把分隔島撞出一個大洞，側翻卡在被撞開的紐澤西護欄上。（記者林嘉東翻攝）

車子側翻卡在被撞開的紐澤西護欄上。（記者林嘉東翻攝）

警方調來吊車吊離肇事車輛，恢復雙向通行。（記者林嘉東翻攝）

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