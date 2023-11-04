高3男嗆校長「還我滷味」被記過 7年後憤告學校下場曝

王姓高三生不滿校方更改滷味販售時間，自製眼球脫落的頭顱貼上「還我滷味」字條，放在校長桌上被記一小過。（示意圖，資料照）

2023/11/04 19:31

〔記者吳政峰／台北報導〕王姓男子2015年為台北某市立高中三年級學生，因不滿校方更改滷味販售時間，氣得自製一顆眼球脫落的頭顱，貼上「還我滷味」，放在校長桌上，被學生獎懲委員會記小過1次。7年後，王男越想越氣，興訟要求學校撤銷懲處，但台北高等行政法院認為，他被記過後，申請「以愛校服務銷過」，該懲處已因學校銷過完成，不復存在，因欠缺權利保護必要，日前駁回其訴。

2015年11月30日，時為高三學生的王男，為抗議校方更改校內滷味販售時間，擅自進入校長辦公室，將一外表以彩色玻璃紙纏繞的包裹，並有2小團紙球以長條紅色膠帶黏接的球狀物，狀似眼球脫落的頭顱，還在「後腦」部位黏貼「還我魯味」的紙條，放置在校長辦公桌上。

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校長看到後大驚，感受遭威脅騷擾，交由獎懲會處理，獎懲會依學生獎懲規定，記王男小過1次。

7年後，王男雖已畢業，但想到當年爭取吃滷味的權利，卻被記過心有不甘，決定發函要求學校發給「回復名譽證書」，另興訟要求校方撤銷懲處。

台北高等行政法院發現，王男被記過後，即申請「以愛校服務銷過」，經校方審查同意並銷改，懲處部分載明「已註銷」，因此，該懲處已經因為學校銷過完成，而不復存在。

台北高等行政法院表示，王男對於該懲處並無任何訴訟利益可言，不管是提起確認訴訟或撤銷訴訟，均欠缺權利保護要件，在法律上顯無理由，合議庭評議後判決駁回，可上訴。

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