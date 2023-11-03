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西門町ATM前不斷提領現金 警疑港籍情侶檔觀光兼作車手

外籍莊姓男子充當詐團車手，被警方在提款機前逮獲。（記者劉慶侯翻攝）

外籍莊姓男子充當詐團車手，被警方在提款機前逮獲。（記者劉慶侯翻攝）

2023/11/03 15:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警萬華分局罕見的查獲港籍情侶檔充當詐欺集團取款車手。逮捕莊姓男子與曾姓女子，起獲贓款新台幣13萬元、金融卡4張，全案依詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署，並追查兩人是如何與詐欺集團達成勾結。

萬華分局西門町派出所員警，是執行金融機構巡簽勤務，在西門町商圈的西寧南路上銀行前，見男子22歲莊姓男子，在自動提款機前不斷提領現金，且一見警方靠近，立即顯現出神色慌張，員警見狀直覺有異立刻上前盤查。

能操流利國語的莊嫌，當下辯稱是為朋友代領現金，但又對持有的金融卡無法交代來源。警方巡查周邊時，瞥見另有名27歲曾姓女子不時緊盯現場狀況，疑是在幫莊嫌把風，警方也一併進行臨檢盤查，發現兩人均是香港籍人士，且為情侶關係。

警方根據金融卡卡號，向發卡銀行作進一步調查，得知卡片所有人是遭詐騙集團話術誘騙其寄出本人金融卡，這才確認這對外籍情侶是以持觀光簽證來台，莊男是九月底來台，曾女則是十月中旬，但兩人卻是擔任詐欺集團的提款車手。

警方隨即依現行犯當場逮捕，並查扣贓款新台幣13萬元、金融卡4張，全案將兩嫌依詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移請台北地方檢察署偵辦。

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