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軍情局少校地板藏17件機密公文被記過 最高行政法院發回更裁

軍情局陳姓少校將已奉核定的17件機密公文藏放在座位地板下被記過懲處，提起行政訴訟遭裁定駁回，陳不服抗告，最高行政法院認定抗告有理，廢棄發回更裁。（記者楊國文攝）

軍情局陳姓少校將已奉核定的17件機密公文藏放在座位地板下被記過懲處，提起行政訴訟遭裁定駁回，陳不服抗告，最高行政法院認定抗告有理，廢棄發回更裁。（記者楊國文攝）

2023/11/03 13:11

〔記者楊國文／台北報導〕國防部軍事情報局陳姓少校新聞官，被控未將17件機密公文歸檔，意藏放在座位地板下方，遭記過1次處分，陳提行政訴訟，但台北高等行政法院認為，該處分屬懲罰權的行使，為軍情局內部管理措施，不得提行政訴訟，裁定駁回，陳不服提抗告，最高行政法院認為記過處分屬影響權利的具體措施，應予以行政訴訟救濟，廢棄原裁定，發回台北高等行政法院更為裁判。

此案源於，擔任國防部軍事情報局特種情報通信室陳姓少校新聞官，被查出從2015年起未將已奉核定的17件機密公文辦理歸檔，藏放在座位地板下方，違反保密規定，依陸海空軍懲罰法第15條第9款規定，將他記過1次懲處。

陳姓少校不服，向國防部參謀本部國軍官兵權益保障會申請審議，但遭駁回，陳仍不服，申請再審議，仍遭駁回後，提起行政訴訟救濟。

台北高等行政法院認為，軍情局的處分是嚴明官兵互動分際、維繫部隊紀律所做的懲罰權，性質上屬於軍方內部管理措施，陳姓少校不得就該記過1次的懲罰單獨提起行政救濟，裁定駁回。陳姓少校不服，認為台北高等行政法院裁定有違誤，提起抗告。

最高行政法院認為，軍情局以陳姓少校涉洩密行為，將他記過1次處分，屬影響其權利的具體措施，應准予提起行政訴訟救濟，以實有權利即有救濟的憲法原則，而台北高等行政法院裁定認為軍人不得就記過提起行政救濟，有違誤，陳姓少校主張該裁定違背法令而提起抗告為有理由，因此廢棄原裁定，發回台北高等行政院更裁。

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