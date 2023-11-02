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高市警洩個資給詐團被收押免職 6月獲模範警察楷模恐遭撤銷

新興分局偵查隊李姓偵查佐因涉個資洩密遭收押，並被記2大過免職，而他今年甫獲模範警察楷模也將被報請撤銷。（高雄市警察局提供）

新興分局偵查隊李姓偵查佐因涉個資洩密遭收押，並被記2大過免職，而他今年甫獲模範警察楷模也將被報請撤銷。（高雄市警察局提供）

2023/11/02 10:33

〔記者許麗娟／高雄報導〕高市新興警分局偵查隊李姓偵查佐因涉及個資洩密給擔任詐團首腦的高中同學，昨晚遭高雄地檢署檢察官聲請羈押獲准，新興分局開鍘報請市警局記2大過予以免職，由於李今年6月甫當選高市模範警察，新興分局表示將「報請撤銷」。

據了解，李姓偵查佐曾屢破大案建功，去年曾破獲以24歲蔡姓主嫌為首的犯罪集團案件，將蔡男依恐嚇、妨害自由、毀損及傷害罪嫌逮捕移送偵辦，並提報蔡為治平對象，去年10月因此被記一大功。李因優異工作表現，被分局提報為今年模範警察，於6月15日警察節公開頒獎表揚。

不過，高市刑大偵辦洗錢案時，意外發現李姓偵查佐透過警政、165反詐騙諮詢系統，查詢相關犯嫌個資，疑似將相關資料提供給擔任詐團首腦的高中同學使用，檢警（1日）搜索偵辦，檢方深夜聲押獲准。

新興警分局昨晚也緊急發聲明，針對李姓偵查佐有不當查詢個資及洩密情形，分局自清報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，經高雄地檢署檢察官複訊後向高雄地方法院聲請羈押獲准，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，整飭警察風紀決心，勇於面對問題，並依警察人員人事條例第31條及公務人員考績法第12條第3項之規定，將李員1次記2大過處分予以免職，斷然淘汰，以維警察形象。

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