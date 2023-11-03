6歲女童受虐全身傷 母和男友互咬對方施暴

高雄6歲女童受虐，媽媽和男友互咬對方打小孩。示意圖。（資料照）

2023/11/03 10:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕6歲陳姓女童（隨母姓）去年跟著媽媽搬到謝姓男友家，被幼稚園老師發現她頭部受傷，女童不敢說自己被打，卻在一個月內連遭3次毒手，老師見情況不對，通報教育局，檢警調查時，陳女和謝男都說女童難管教，才出手教訓，還互咬指稱對方也有打小孩，2人被檢方依傷害罪起訴。

檢方指出，陳姓女子和前男友生下小孩後，男友落跑不管她們死活，陳女獨自扶養女兒，結識35歲的謝姓男子後，陳女帶著女兒搬去謝男家同居；去年9月2日，謝男因手機沒電，充電時發現電源線無法通電，他認為是陳姓女童扯壞電源線，竟暴怒把小女童一把抱起往地上摔，造成女童頭部紅腫。

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女童隔天帶著傷去上課，老師看到她受傷好奇詢問，但女童不敢說自己被打；幾天後，陳女在家不乖被罰站，結果站姿不佳，被媽媽認為不服管教，拿掃把痛扁她一頓，謝男也接手用衣架打女童，造成她四肢、臉部多處瘀傷及擦挫傷。

陳童被痛打後，還是不敢向老師說自己被打，直到一個禮拜後，女童再因不小心丟掉陳女放在冰箱的食物，陳女情緒再度失控，張嘴咬傷女兒的手掌，造成女童無法握鉛筆寫字，老師見情況不對，向教育局通報，檢警獲報後介入調查。

雄檢偵查時，陳女和謝男都坦承有出手打女童，但辯稱是合理管教，還互咬女童身上的傷是對方造成，檢方根據醫院的驗傷報告及相關事證，認定陳、謝兩人造成女童受傷，偵結後依傷害罪起訴，並請法院依違法兒少法規定，加重兩人刑期2分之1。

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