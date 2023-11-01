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方向盤打死就不被拖吊？三重拖車這樣做 網友驚：飄移大法

新北市三重拖吊車將一台違規車輛拖行的危險畫面被網友拍下。（圖擷取自臉書「爆料公社二社」）

新北市三重拖吊車將一台違規車輛拖行的危險畫面被網友拍下。（圖擷取自臉書「爆料公社二社」）

2023/11/01 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕千萬別貪圖一時方便，隨便違停在路邊。今（1）日新北市三重一輛拖吊車將一台違規車輛拖行的畫面被網友拍下。影片中，遭拖吊的汽車方向盤被鎖死，不斷搖晃蛇行，行徑相當危險。影片曝光後，引起網友熱議，也打臉「轎車方向盤打死」就不會被拖吊的傳言。

一位網友在臉書「爆料公社二社」分享一段拖車拖吊違停車輛的影片。根據影片內容顯示，一台拖吊車拖這一輛銀色小客車，而小客車方向盤疑似往右打到底鎖死，導致拖車行駛中不斷搖晃蛇行。令原PO傻眼表示，「原來三重的拖車都這麼危險嗎，嚇死一堆車」。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「拖式飄移大法」、「為什麼他的拖車比較好玩」、「硬要拖 車子壞了算誰的」、「這個方向機會出事吧⋯一直撞底欸」、「很多人認為，停車時，方向盤打死就不會拖的謠言」、「新北的拖車效率身為台中人的我有確實體驗過了！」、「真想舉發他危險駕駛、蛇行、貨物未固定穩妥」。

對此，三重分局表示，本分局員警於執行違規車輛拖吊勤務時，途中拖吊車輔助輪發生故障，造成後方被拖吊之違規車輛晃動，後拖吊車慢速返回拖吊場檢視該違規車輛無發生車損，途中亦無事故發生，本分局將提醒拖吊業者相關裝備之檢查及保養，並於值勤途中隨時注意裝備狀態，避免發生危險，三重分局關心您。

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