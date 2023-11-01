囂張小三臉書曬恩愛還偷生女 元配怒告下場慘

新北市蕭姓女子和人夫陳男偷情，還將2人親密出遊、臉貼臉照片在臉書貼文公告周知，並稱「穩定交往中」，被元配求償百萬。（示意圖）

2023/11/01 18:39

〔記者楊國文／台北報導〕囂張小三！新北市蕭姓女子和人夫陳男偷情，還將2人親密出遊、臉貼臉照片在臉書貼文公告周知，並稱「穩定交往中」，陳妻林女從陳男手機查知後，和陳男離婚，並怒告蕭女求償百萬，一審判蕭女應賠償25萬元，不久，林女發現從未出庭的蕭女生下一女，生父是陳男，提起上訴，高等法院判蕭女應再賠償75萬元，共100萬元確定。

林女提告指出，2011年和丈夫陳男結婚，育有2名子女。2021年12月，她無意間在陳男手機內發現蕭姓女子在臉書上的貼文截圖，才知兩人偷情，從同年10月起多次在新北市、台中等地出遊，並親密擁抱。

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林女表示，蕭女的臉書中還公佈她和陳男臉貼臉、穿情侶服的合照做為臉書頭貼，並有兩人親密合照，還在感情狀態欄設定為「穩定交往中」，公開婚外情關係，嚴重破壞其婚姻幸福，怒告蕭女要求賠償100萬元。林女2022年6月和陳男離婚，由她獨力撫養兩子女，蕭女同年9月與陳男結婚。

新北地院審理時蕭女均未出庭，採「一造辯論」方式審理。法官認為，從蕭女在臉書公佈和陳男是男女朋友關係、親密出遊照，已證明兩人有婚外情，判蕭女應賠償林女25萬元。

不久，林女獲悉蕭女於2022年10月21日生下一女，推算生父是前夫陳男，上訴高等法院，要求除一審判賠的25萬元外，蕭女應再賠償75萬元。

高等法院審理認定，蕭女和陳男發生性行為而生下一女的受胎期間，當時林女和陳男仍有婚姻關係，蕭女破壞林女婚姻、侵害其配偶權的事證明確，審酌林女須獨力撫養罹患輕度身心障礙的女兒和自閉症的兒子，判准林女請求，蕭女共應賠償100萬元確定。

囂張小三和人夫偷情，竟在臉書曬恩愛，還偷生女，元配怒告求償，高等法院判小三應賠償100萬元確定。（記者楊國文攝）

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