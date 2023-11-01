炸豬排店倒店變裝成詐欺機房 騙帳號兼賣山寨3C劣品

將炸豬排店改成詐欺機房的林姓嫌犯。（記者劉慶侯翻攝）

2023/11/01 09:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕在苗栗經營豬排店的40歲林姓男子，因經營不善歇業，在詐騙集團指導下利用豬排店門面作掩護，在二樓設置詐騙機房並以租賃方式詐取帳戶，提供給幕後集團使用，同時另在網路購物平台專門售賣以假亂真的劣質3C產品牟利。台北市刑警大隊偵八隊將林男等5人緝獲，初步調查他已售出至少5000筆不良貨物，全案仍在擴大偵辦中。

北市刑大偵八隊是數月前接獲民眾報案，指稱在網路購物平台購買知名品牌耳機，匯款取貨後發現是以劣質商品冒充，認為遭詐騙。警方經循線調查，查出幕後林姓嫌犯疑是在苗栗地區，於是向苗栗地檢署檢察官申請指揮偵辦。

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警方表示，林嫌是去年初，出資在苗栗竹南自由街開設「上津豬排店」，專門售賣炸豬排便當，但半年來生意不佳入不敷出，只好關門大吉。他因與詐騙集團份子熟識，便接受對方建議，將二樓加蓋的鐵皮屋改裝作為電信機房，一樓則仍是掛著豬排店的店招，藉以作為掩護。

警方蒐證查出，林嫌與詐騙集團合流後，便在蝦皮等網路平台以租借話術，詐取賣家帳戶，先售賣或提供給詐騙集團使用；同時，他再利用被害人帳戶，轉為賣家身份，表示可以將5000元高價的iPhone 3C商品，以遠低於市價約2折的價格賤售，但實際上卻是劣質仿品。

北市刑大偵八隊與北市警中正二分局組成專案小組，日前分別至苗栗、新竹等地執行拘搜行動，查獲假網拍詐騙機房1處，林嫌及成員等計5人到案，現場查扣電腦主機7台、筆電2台、手機8支、存摺9本、隨身碟、銀聯卡及教戰守則等不法證物。

警方初步查證，林嫌售賣出的偽劣商品已近5000筆，每筆金額約數百元至千元不等，多數買家往往受騙上當後選擇認賠。警方全案詢後先將林嫌等5人依涉嫌加重詐欺罪移送苗栗地檢署偵辦，另持續清查被害人並向上追查幕後首腦暨在逃共犯等溯源偵辦。

警方查獲各類詐欺機房用品。（記者劉慶侯翻攝）

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