台南雙警遇害開庭 兇手當庭道歉、受害家屬不接受

2022年8月22日涉殘殺台南雙警的凶手林信吾（中者）逃到新竹時被圍捕落網。（圖由警方提供）

2023/10/31 15:52

〔記者王俊忠／台南報導〕發生在去年8月22日的台南雙警遭逃犯林信吾搶警槍、持刀共殘殺55刀致死案，經檢方起訴求處死刑，歷經1年多審理，今上午開庭辯論，林當庭向兩警家屬說：「對不起、很後悔做了這事，自己罪有應得」；受害凃警的兩位姊姊與曹警叔叔泣訴林的惡行，凃二姊對林大喊：「閉嘴，不接受！」；他們都要求法官判林死刑！

對於受害家屬都要求要判死刑，林信吾淡淡地說沒有意見。辯論庭在下午1點多結束，台南地院審判長蔡奇秀諭知11月23日上午10點宣判。

請繼續往下閱讀...

檢方也主張林所犯是兩公約所說情節最重大的罪行，應判林死刑，才能稍告慰兩員警死者在天之靈與家屬所受傷痛，偷機車躲到安南區公墓的林信吾，當時持彈簧刀突襲到場查贓車的警員凃明誠，先割喉重創，再搶凃的警槍，對接著駕車到場的另警曹瑞傑開槍，也持刀刺殺曹，凃身中17刀、曹38刀，足見其殺意甚堅、惡性重大，連拿槍的員警都遭殺害，那人民有誰是安全的？

檢方認為，兇手事後表達認罪，看起來是假象，他根本沒有積極想要彌補家屬什麼，判林死刑，法律才能成為員警執法的後盾，讓人民相信司法，否則若輕判林，是否意謂日後員警遇到逃犯、歹徒時，可以轉身離去？

林的律師說，林的犯行有罪，應受嚴厲懲罰沒錯，但從林的殺警犯行來看，他並非有計畫性的預謀殺人，是偶發性的倉促殺人，與長時間凌遲被害人的行為有別，且林與母親、子女也有往來，有家庭支持系統，林在40歲之前是沒前科的，請法官審酌林所犯非最重大之罪、有教化可能，不應判到死刑。

兩警家屬都批判林的律師不該為林辯護，凃警大姊一度當庭嗆聲律師，法警連忙安撫制止。

凃的大姊說，無法接受林殺警不是故意的，希望我國法律是保護好人、制裁不法壞人；凃二姊痛陳，想起兩警全身是血傷，躺在地上痛苦絕望，唯一心願是希望法院的判決，不要讓兩警的榮譽、責任心變成笑話。每次開庭時，看到林信吾發呆、打瞌睡，一付事不關己的模樣，大家的奔忙全是林造成的，看不出林有罪惡感、根本毫無愧疚之心；受害家屬卻要一輩子活在痛苦牢籠裡。

曹警的叔叔也泣訴與曹關係像朋友、父子，叔代父職，但沒照顧好曹，很對不起曹，看著躺在醫院的姪子身體從溫變冷，家人心裡都好痛，他痛批兇手在動手時就不配為人、應該下地獄。

曹的胞兄也說無法認同林的律師辯解，那情節怎會是偶發殺人？案子審理長達1年多，浪費時間在做一堆鑑定與辯論，希望法院快判林死刑！

遭殺害的台南市二分局警員凃明誠（左一者）。（圖由警方提供）

遭殺害的台南市二分局警員曹瑞傑。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法