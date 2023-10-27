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毒蟲以為遭通緝 遇盤查推開警員逃竄被警民合逮

曾姓毒蟲昨天見2名警員騎車前來，神色慌張想閃，被眼尖警方發現上前盤查，曾男報假名被警員識破，竟推開警員，拔腿狂奔，跑到附近民宅，反被支援警力與民眾合力逮捕。（記者林嘉東翻攝）

曾姓毒蟲昨天見2名警員騎車前來，神色慌張想閃，被眼尖警方發現上前盤查，曾男報假名被警員識破，竟推開警員，拔腿狂奔，跑到附近民宅，反被支援警力與民眾合力逮捕。（記者林嘉東翻攝）

2023/10/27 16:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕曾姓毒蟲昨天見2名警員騎車前來，神色慌張想閃，被眼尖警方發現上前盤查，曾男報假名被警員識破，竟推開警員，拔腿狂奔，跑到附近民宅，反被支援警力與民眾合力逮捕。警訊後，今天（27日）將曾男依妨害公務罪嫌送辦。

警方調查，28歲有毒品前科的曾姓男子，昨天近午走在基隆市安樂區崇德路上，騎車巡邏的市警一分局忠二路派出所警員黃渤葳、警員宋易丞認出曾男為毒品人口，加上曾見2員騎車靠近想跑，2員遂騎上前盤查。

曾男接受盤查時，刻意報假名被黃員識破；未料，曾男竟一把推開2名警員，拔腿狂奔，最後跑進附近一處民宅，嚇壞民宅婦人尖叫：「救命！」

黃員在曾男拒絕盤查後，呼叫線上警網支援，就在曾男又從民宅跑出後，當場被黃員與支援警力與民眾壓制在地，依妨害公務罪嫌將他上銬逮捕。由於曾男身材壯碩，黃員在逮捕曾男過程中，手肘與膝蓋受有擦挫傷。

曾男就逮後稱，他以為自己被通緝，遇到警察才跑，但警方對他的說法存疑，懷疑他遇警察盤查時，可能身上藏有毒品，怕被警方查獲，才趁著逃跑時，將毒品丟包湮滅自己吸毒證據。警訊後，將曾男依妨害公務罪嫌送辦，另針對曾男謊報身分部份，依社會秩序維護法裁處。

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