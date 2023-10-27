為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

狼父8天性侵6次！小六女童向哥哥哭訴「爸爸又對我做那種事」

狼父被控性侵國小六年級女兒，基隆地院依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處8年6月徒刑。 （情境照）

狼父被控性侵國小六年級女兒，基隆地院依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處8年6月徒刑。 （情境照）

2023/10/27 11:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市發生狼父性侵女兒案，這名狼父被控趁就讀國小六年級女兒小美（化名）返家8天期間，強迫女兒為他口交多達6次，直到女兒受不了，向哥哥哭訴「爸爸又對我做那種事」，女兒事後也告訴媽媽，全案才曝光。基隆地院近日審結，將這名狼父依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處8年6月徒刑。

判決指出，12歲就讀國小六年級的小美，在母親與父親離婚後，從念幼稚園開始就一直住在寄養家庭，因去年9月要上國中，遂於去年8月間從寄養家庭返回與父親和哥哥同住。

未料小美返家第一天，父親就跑到她臥房，並將房門反鎖，先摸小美下體，再強迫小美替他打手槍與口交，8天之內，對小美強制性交6次得逞。

小美的哥哥察覺，父親只要進入小美的房間就會將房門反鎖，兩人共處一室一段時間；經追問小美後，小美只淡淡地說：「爸爸又對我做那種事」，但並未描述遭性侵經過。

小美的哥哥畢業旅行前一天，在父親要求下，將小美帶到母親住處暫住幾天，小美到母親住處後，才將遭父親性侵過程全盤托出，母親獲知後氣不過，打電話告知小美遭性侵的經過，小美的哥哥接電話情緒激動，大罵父親，被老師聽到後報警。

經檢警介入調查、訪談後，將狼父依對未滿14歲女子犯強制性交罪嫌起訴。法院審理時，狼父否認犯行，辯稱他擔任餐飲外送工作，下班後會到女兒房間關心她是否有蓋被子，或摔到床下，若發現她摔到床下，會把她抱上床，並未性侵女兒，但法官依據相關事證，認定他性侵小美6次。

判決書痛批，這名狼父罔顧人倫，為滿足一己私慾，利用與小美同居及小美年幼無法反抗機會，對小美強制性交6次，對小美身心造成嚴重傷害，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處8年6月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
狼父性侵女兒遭重判！小女生哭求不要關爸爸
2023/09/08 10:17

狼父性侵女兒遭重判！小女生哭求不要關爸爸
女兒指控摸胸揉陰 測謊方式不周延 老爸獲平反
2023/07/22 12:22

女兒指控摸胸揉陰 測謊方式不周延 老爸獲平反

優質學區成誘因 南北新貴移居青埔
深信亂倫能致富 印尼狼父性侵女兒9年產7子「全遭活埋」
2023/06/29 16:02

深信亂倫能致富 印尼狼父性侵女兒9年產7子「全遭活埋」
獨家》令人髮指！狼父下毒手 姊妹5年遭侵犯500次
2023/01/15 06:32

獨家》令人髮指！狼父下毒手 姊妹5年遭侵犯500次

掌握氣候變遷大趨勢
男童上課驚爆「爸爸戳我肛門」 狼父犯208個罪判決出爐
2023/01/06 05:57

男童上課驚爆「爸爸戳我肛門」 狼父犯208個罪判決出爐
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播