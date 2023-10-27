狼父8天性侵6次！小六女童向哥哥哭訴「爸爸又對我做那種事」

狼父被控性侵國小六年級女兒，基隆地院依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處8年6月徒刑。 （情境照）

2023/10/27 11:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市發生狼父性侵女兒案，這名狼父被控趁就讀國小六年級女兒小美（化名）返家8天期間，強迫女兒為他口交多達6次，直到女兒受不了，向哥哥哭訴「爸爸又對我做那種事」，女兒事後也告訴媽媽，全案才曝光。基隆地院近日審結，將這名狼父依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處8年6月徒刑。

判決指出，12歲就讀國小六年級的小美，在母親與父親離婚後，從念幼稚園開始就一直住在寄養家庭，因去年9月要上國中，遂於去年8月間從寄養家庭返回與父親和哥哥同住。

請繼續往下閱讀...

未料小美返家第一天，父親就跑到她臥房，並將房門反鎖，先摸小美下體，再強迫小美替他打手槍與口交，8天之內，對小美強制性交6次得逞。

小美的哥哥察覺，父親只要進入小美的房間就會將房門反鎖，兩人共處一室一段時間；經追問小美後，小美只淡淡地說：「爸爸又對我做那種事」，但並未描述遭性侵經過。

小美的哥哥畢業旅行前一天，在父親要求下，將小美帶到母親住處暫住幾天，小美到母親住處後，才將遭父親性侵過程全盤托出，母親獲知後氣不過，打電話告知小美遭性侵的經過，小美的哥哥接電話情緒激動，大罵父親，被老師聽到後報警。

經檢警介入調查、訪談後，將狼父依對未滿14歲女子犯強制性交罪嫌起訴。法院審理時，狼父否認犯行，辯稱他擔任餐飲外送工作，下班後會到女兒房間關心她是否有蓋被子，或摔到床下，若發現她摔到床下，會把她抱上床，並未性侵女兒，但法官依據相關事證，認定他性侵小美6次。

判決書痛批，這名狼父罔顧人倫，為滿足一己私慾，利用與小美同居及小美年幼無法反抗機會，對小美強制性交6次，對小美身心造成嚴重傷害，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處8年6月徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法