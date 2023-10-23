10/23 今彩539開出4注 各600萬獎落台北、新北

今晚（10月23日）開獎的今彩539頭獎開出4注，雙贏彩、威力彩，頭獎均摃龜。

2023/10/23 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月23日）開獎的第112000253期今彩539頭獎開出4注，分別由台北市大同區民生西路361號「穩發彩券行」開出1注、新北市新店區建國路217號「吉優彩券行」開出3注；第112000253期雙贏彩、第112000085期威力彩，頭獎均摃龜。

第112000085期威力彩中獎號碼為「第一區：06、10、11、30、32、35」，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎8注中獎，每注可得15萬元；肆獎53注中獎，每注可得2萬元；伍獎266注中獎，每注可得4000元；陸獎2123注中獎，每注可得800元；柒獎3827注中獎，每注可得400元；捌獎2萬1053注中獎，每注可得200元；玖獎2萬8716注中獎，每注可得100元；普獎4萬7577注中獎，每注可得100元。

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第112000085期38樂合彩中獎號碼為「06、10、11、30、32、35」，五合摃龜；四合1注中獎，每注可得6萬7500元；三合46注中獎，每注可得5750元；二合750注中獎，每注可得750元。

第112000253期雙贏彩中獎號碼為「01、03、06、09、10、14、16、17、19、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎5注中獎，每注可得10萬元；參獎120注中獎，每注可得500元；肆獎1140注中獎，每注可得100元。

第112000253期今彩539中獎號碼為「01、04、15、29、35」，頭獎4注中獎，每注可得600萬元；貳獎191注中獎，每注可得2萬元；參獎7453注中獎，每注可得300元；肆獎7萬9286注中獎，每注可得50元。

第112000253期39樂合彩中獎號碼為「01、04、15、29、35」，四合摃龜；三合261注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬1422注中獎，每注可得1125元。

第112000253期3星彩中獎號碼為「171」，正彩58注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000253期4星彩中獎號碼為「2120」，正彩17注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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