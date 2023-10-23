國民黨工許哲賓涉「Linbay」好油案收押 抗告遭駁確定

國民黨黨工許哲賓涉「Linbay」好油自導自演恐嚇案，遭收押禁見，日前提起抗告，高等法院今抗告駁回確定。（資料照）

2023/10/23 15:55

〔記者楊國文／台北報導〕臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘自稱進口雞蛋問題遭人恐嚇威脅其家人，桃園地檢署指揮警方偵辦，查出竟是國民黨黨工許哲賓涉案，許男到案供稱恐嚇案是林裕紘指示所為，檢警查扣其手機，還發現存有雙方討論恐嚇案的通話錄音，整起事件逆轉為「自導自演」；檢方依涉犯恐嚇、偽造文書罪且罪嫌重大、有共犯未到案，將許聲押禁見獲准。許不服，提起抗告，高等法院今將抗告駁回確定。

高等法院審理後認為，桃園地院認定許哲賓涉犯刑法偽造文書、恐嚇危安等罪，犯罪嫌疑重大，有刑事訴訟法第101條第1項第2款的勾串共犯、證人或湮滅證據等嫌疑，有羈押禁見必要，因此裁定收押禁見，並無違誤或不當，許男抗告無理由，因此今予以駁回，不得抗告。

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「Linbay好油」版主林裕紘自稱進口雞蛋問題，聲稱遭歹徒恐嚇威脅其家人，林還為此宣布停止更新粉專。桃園地檢署指揮刑事局、桃園市警局追查，鎖定許哲賓疑涉案，向法院聲請搜索票前往其位於新北市中和區租屋處搜索並約談到案。

檢警調查，38歲的許哲賓涉嫌使用臉書假帳號，並刻意至新北市某咖啡店，以該咖啡店公眾網路，使用Surfshark軟體以VPN方式連結國外網站位址以躲避查緝，對林裕紘恐嚇威脅其家人安全。

具國民黨黨工背景的許男供稱，與林裕紘為舊識，恐嚇案是林裕紘指示他所為，檢警查扣其手機內存有案發後與林雙方討論恐嚇案的通話錄音，讓整起事件從網路恐嚇案，逆轉成為自導自演的假事件。

檢方複訊後，以許男涉犯恐嚇、偽造文書罪嫌重大且疑有共犯，向桃園地院聲請羈押禁見獲准。許男不服，日前向高等法院提起抗告。

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