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通緝犯載女友女童拒檢飛車2公里 警攔截破窗搜出大量安毒

警方攔車後破窗逮人。（記者陸運鋒翻攝）

警方攔車後破窗逮人。（記者陸運鋒翻攝）

2023/10/23 10:57

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一名遭通緝的許姓男子，昨天晚間駕車載李姓女友行經中和區時，因闖紅燈遭到警方攔查，但許男非但不理會，反而踩油門加速逃逸，警方見狀實施攔截圍捕，最後將其攔下破窗逮人，並於車內搜出大量毒品安非他命，詢後將2人移送法辦。

據了解，居無定所的43歲許男為毒品通緝犯，且有毒品前科，昨天晚間9時許，他先開車前往中山路三段，接送39歲李姓女友及其3歲女兒下班，再前往宜安路配住處鑰匙時，途中因在中和路232巷闖紅燈，遭到巡邏員警攔查，但許不願停車反而加速逃逸。

警方調查，警方見狀隨即通報攔截圍捕，並沿路追逐2公里，最後於中正路、板南路口將其攔下，員警持警棍破窗時，車內3歲女童嚎啕大哭，許男自知無處可逃，便下車乖乖就範，經搜索車輛後，於許男包包及副駕駛座，查扣安非他命455公克以及現金20餘萬元。

警詢時，許男稱毒品是日前花17萬元與朋友所購買，而李女則稱不知情，但進一步追查2人皆有販賣情事，詢後將許男依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送新北地檢偵辦，而李女則依違反毒品危害防制條例送辦，其女兒則交由家屬帶回，並持續追查毒品來源。

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警方逮捕許姓男子，並查扣大量安毒。（記者陸運鋒翻攝）

警方逮捕許姓男子，並查扣大量安毒。（記者陸運鋒翻攝）

警方將李姓女子一併帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方將李姓女子一併帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣400多公克安非他命。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣400多公克安非他命。（記者陸運鋒翻攝）

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