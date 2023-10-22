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屁孩丟檳榔渣到茶葉蛋鍋內 遭爆料竟謊稱已賠償 超商不忍了！

一名少年將檳榔渣丟進超商的茶葉蛋鍋中，並將整個過程錄下上傳至社交媒體。（圖擷取自「爆料公社」）

一名少年將檳榔渣丟進超商的茶葉蛋鍋中，並將整個過程錄下上傳至社交媒體。（圖擷取自「爆料公社」）

2023/10/22 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕今年1月才發生日本一名高中生舔「壽司郎」醬油罐的事件。近日，台灣竟有一名少年將檳榔渣丟進超商的茶葉蛋鍋中，並將整個過程錄下上傳至社交媒體。隨後，有人將影片轉發爆料，畫面流出遭到網友砲轟，少年立刻私訊爆料者，稱已買下整鍋茶葉蛋賠償，卻被爆料者揭穿謊言，他竟惱羞嗆「你是有吃到是不是？是在靠X三X？」。對此，超商已宣布將進一步採取法律行動。

一位網友在臉書「爆料公社」轉發一段Instagram影片，畫面中一群男子進入超商，其中一人將檳榔渣丟在茶葉蛋鍋的鍋蓋上，接著將鍋蓋蓋好，導致檳榔渣掉入茶葉蛋中。這一過程中，其他朋友並未阻止，反而一起嘻笑，然後將整個事件拍攝並上傳至Instagram的限時動態。

當影片曝光後，遭到網友砲轟，當事人迅速聯繫了爆料者，希望能將影片刪除，並聲稱已支付2倍金額購買了40顆茶葉蛋以作為賠償，同時貼出發票作為證明。然而，當事人的行為一下被爆料者揭穿，原來他不是前往真正的受害超商賠償，而是跑到另一間超商支付賠償費用。謊言被揭穿後，當事人竟惱羞開嗆，「你是有吃到是不是？是在靠X三X？」。

此事件也在PTT掀起熱議，網友紛紛留言罵道，「噁心死了」、「看到這個完全不能忍」、「超商這次不好好處理，以後不敢買」、「惹到大財團不是道歉就能算了」、「沒人能治治這些猴子嗎」、「猴子可能覺得這樣好玩 但一點也不好笑」、「應罰勞動服務：在該便利店煮十萬顆茶葉蛋」、「不敢買茶葉蛋了 謝謝」。

對此，受害超商發表聲明，表示他們已在第一時間，將整鍋茶葉蛋報廢、進行清潔和消毒。此外，他們還宣布將進一步採取法律行動，捍衛他們的門市和消費者權益。

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