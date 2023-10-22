缺錢男持刀搶超商 前妻店長怕店員危險「讓他搶」

大學畢業的林姓男子因缺錢花用，竟持刀搶前妻當店長的超商，前妻獲報，怕店員遭到危險，指示「不要起衝突，以自身安全為主」、「讓他搶」，林男搶得3千元後逃逸，不到3小時即遭警方逮捕。高等法院依加重強盜罪判林男7年2月徒刑。（記者楊國文攝）

2023/10/22 18:20

〔記者楊國文／台北報導〕台北林姓男子因缺錢花用，相中前妻當店長的超商持刀行搶，男店員詢問女店員被告知「不要起衝突、自身安全為主」、「讓他搶，以免發生危險」，林男順利搶得收銀機內的3張千元大鈔後逃逸，男店員立即報警，不到3個小時就逮獲林男，遭加重強盜罪起訴。不過林男辯稱頂多觸犯恐嚇取財罪，高等法院不採信，仍依加重強盜罪重判7年2月徒刑。

林男大學畢業後，曾任職服務業、建築業，月薪僅2萬多元，後來他和前妻離婚，年幼子女由前妻撫養，由他撫養父母親。

請繼續往下閱讀...

判決指出，去年8月14日晚上6時22分，林男因缺錢，竟興起超商念頭，相中前妻黃女當店長的超商，先竊取在超商陳列架上的一把水果刀，假意選購物品，實則在等侯強盜的時機。

當晚6時28分，林男見超商內已無其他客人，只剩下男店員一人，認為是強盜的機會，將水果刀放在腰際（刀刃上套上刀鞘），走上收銀檯的唯一出口處，大叫「搶劫」，要求男店員打開收銀機以便他行搶。

男店員見狀，打電話給店長黃女詢問如何處理？黃女告知「不要起衝突、自身安全為主」、「要搶錢就讓他搶，以免發生危險！」，男店員因此打開收銀機，林男見狀，搶走3張千元大鈔後，帶著水果刀逃逸無蹤，男店員見林男離去，立即打電話報警。警方當晚9時16分將林男逮捕，他搶得贓款花用後僅剩下282元，檢方依加重強盜罪起訴他。

林男在法院辯稱，水果刀並未拿在手上跟男店員要錢，也沒有堵住收銀櫃檯的出入口，而且當時跟男店員說「我要錢」，並不是說「搶劫」，他在男店員打開收銀機後拿3千元就走，應該只觸犯恐嚇取財罪，否認涉犯加重強盜重罪。

不過，台北地院依據男店員證詞、錄影光碟勘驗內容，認定林男說詞不實，依加重強盜罪判刑7年2月徒刑，林男不服，上訴高等法院。

高院審理認定，林男先竊取水果刀再持刀脅迫超商店員強盜，對社會治安構成重大威脅，惡性不輕，仍判7年2月徒刑。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法