衰被當「小王」！男慘遭押走痛打丟包 前同事男友投案了

郭男在老闆勸說下投案，警訊後將他依傷害及妨害自由罪嫌送辦。（讀者提供）

2023/10/19 21:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市郭姓工人懷疑張姓女友與她的陳姓男同事有曖昧關係，前天深夜夥友開車到飲料店外堵人，陳男載到墓地毆打丟包，警方昨先圍捕逮獲郭男友人梁姓男子，主嫌郭男今在老闆勸說下投案，坦承打傷人感到後悔，陳男莫名挨打大呼倒楣，警訊後將郭男及梁男依傷害及妨害自由罪嫌送辦。

警方調查，郭姓工人（28歲）與張姓女友（25歲）交往同居2到3年，張女曾於鳳山區的飲料店工作，已於3個月前離職。郭男近日懷疑張女與陳姓前同事（27歲）有曖昧關係，前天深夜10點左右，夥同梁姓同事（27歲）開車載張女，到陳男任職的飲料店外堵人。

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郭男趁陳男下班時上前理論，將他帶上車，載往大寮區墳墓旁水源路。郭男將陳男叫下車，梁男、張女則留在車上，郭男火大質問陳男追他女友，2人有曖昧關係，陳男當面否認仍被打，郭男徒手毆打、腳踹後，上車離去。

陳男被打到手腳紅腫，還被丟包，自行搭車回到市區，昨天凌晨2點左右到鳳山警分局忠孝所報案，警方調閱監視器畫面以車追人，昨天在鳳山區中山西路圍捕逮獲梁男。

警方全力追緝郭姓主嫌，郭男今天在老闆勸說下，到仁武警分局鳥松所投案，坦承出手打傷人，供稱他很愛女友，才會出手教訓郭男，事後感到很後悔。陳男則大呼倒楣說，只是與張女是前同事，比較談得來而已，沒想到莫名挨打。

警方訊後，今天將郭男、梁男依傷害及妨害自由罪嫌送辦。

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