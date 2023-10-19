士院審判長蔡明宏性騷案被送懲戒 司法院這樣說⋯⋯

士林地院法官蔡明宏被移送懲戒。（資料照）

2023/10/19 17:36

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士院審判長蔡明宏性騷女法官評鑑成立 法評會建議「撤職」

〔記者吳政峰／台北報導〕法官評鑑委員會認定，士林地院審判長蔡明宏性騷擾一名候補女法官，19日決議移送懲戒法院職務法庭審理，並建議撤職，司法院表示，尊重法評會的決議，會依決議將本案移送職務法庭審理，但未針對蔡明宏的行為予以譴責，或是做成其他評論。

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士院則對法評會的決議表示尊重，並說明蔡另對性騷擾申評會調查認定他性騷擾，提出申復一事，已於前天作成申復無理由的決議；另為了保護女法官以及考量案件尚在偵查中，無法進一步說明案情。

法評會指出，蔡明宏為士院資深法官，2022年11月間某日上午，主動邀約載同院候補法官至陽明山用餐，餐後，未立即開車返回士院，反而朝反方向駛去，駛入偏僻台北市北投區中正山產業道路，於盡頭處停車，並在車上對她性騷擾。

女法官為求脫身，佯稱剛才曾傳訊息的審判長一直在找她，可能要評議案件，因為找不到她，已洽學姐前來找尋，藉此要求蔡明宏開車下山，蔡聽聞之後，才駛返法院，兩人先後於下午3時20分、23分刷卡進入法院。

法評會認為，蔡明宏行為後毫無悛悔之意，又非首次違犯，有悖於職司審判者所應具備的高尚人格，行為不當，違反法官倫理規範且情節重大，缺乏職司審判者應具備的自省能力，戕害司法形象甚鉅，應予嚴懲。

法評會強調，蔡除已不適任法官而應予汰除之外，若許其轉任法官以外之其他職務，實難以確保無再犯之虞，故移請職務法庭審理，並建議判處撤職，以為懲儆。

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