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曝蔡明宏性騷建議撤職理由 法評會重轟︰缺乏自省不適任法官

士林地院法官蔡明宏被移送懲戒。（資料照）

士林地院法官蔡明宏被移送懲戒。（資料照）

2023/10/19 13:30

〔記者吳政峰／台北報導〕法官評鑑委員會認定士林地院法官蔡明宏性騷擾新進女法官，19日決議移請懲戒法院職務法庭審理，同時考量蔡曾因類似行為被記申誡2次，缺乏自省能力，已不適任法官或其他職務，建議撤職。

法評會指出，蔡明宏為士院資深法官，2022年11月間某日上午，主動邀約載同院候補法官至陽明山用餐，餐後，未立即開車返回士院，反而朝反方向駛去，駛入偏僻台北市北投區中正山產業道路，於盡頭處停車，並在車上對她性騷擾。

女法官為求脫身，佯稱剛才曾傳訊息前來的審判長一直在找她，可能要評議案件，因為找不到她，已洽學姐前來找尋，藉此要求蔡明宏開車下山，蔡聽聞之後，才駛返回法院，兩人先後於下午3時20分、23分刷卡進入法院。

直到今年6月間，有法官在司法院內網「法官論壇」驚爆此事，士院才啟動調查，除先把蔡明宏調離原庭，免兼審判長，另成立「性騷擾申訴處理評議委員會」，7月間認定蔡明宏性騷擾「成立」，移請法評會審議。

法評會表示，綜核全卷資料，相互勾稽蔡明宏、女法官、相關證人陳述內容及相關客觀證據後，認定性騷擾屬實。蔡的行為，侵害女法官的身體自主權，致其身心靈所受損害非輕，有損法官職位尊嚴及職務信任，情節已達重大程度，構成法官法第30條第2項第2款及第7款規定情事，故決議請求評鑑「成立」。

法評會說明，蔡明宏曾於2007年間邀約女書記官上陽明山獨處逗留至深夜，因行為不檢及損害司法信譽，被司法院懲處申誡2次在案，詎仍未思改過，再利用其身為資深法官的權勢，對同法院女法官恣意性騷擾，欠缺性別平等觀念，致女法官身心靈受創甚深，嚴重戕害司法形象。

法評會認為，蔡明宏行為後毫無悛悔之意，又非首次違犯，有悖於職司審判者所應具備的高尚人格，行為不當，違反法官倫理規範且情節重大，除已不適任法官而應予汰除之外，若許其轉任法官以外之其他職務，實難以確保無再犯之虞，故認蔡亦不適於擔任法官以外之其他不具審判性質職務。

綜上所述，法評會認蔡明宏違失情節重大，缺乏職司審判者應具備的自省能力，戕害司法形象甚鉅，應予嚴懲，19日決議依法官法第39條第1項第1款、第50條第1項第2款規定，報由司法院移送職務法庭審理，並建議撤職，以為懲儆。

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