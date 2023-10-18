越籍漁工殺死印尼同事起訴 死者貧妻獨留3子出國當幫傭

刑事局警方及海巡人員押解涉嫌殺人的越南籍陳姓嫌犯。（記者姚岳宏翻攝）

2023/10/18 17:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄籍漁船豐國616號遠洋漁船，今年4月28日在印度洋距南非開普敦東南方約674海浬的公海發生殺人事件，越籍陳姓漁工涉嫌持刀殺死J姓印尼籍同事，刑事局派員遠赴模里西斯協助鑑識現場跡證，再協調該船返回高雄港，雄檢偵結後依殺人罪起訴陳男。

而死者因家境貧困，又是家中唯一經濟來源，他的妻子第2胎產下雙胞胎後，為了能支應養育3名小孩的費用，也出國到馬來西亞從事幫傭工作，3名幼子僅能託印尼的外公外婆代為照顧，J男不幸死亡的消息傳回老家後，家人哭斷腸，為了能讓他們暫渡生活難關，檢察官也主動聯繫刑事局派駐在馬來西亞的聯絡官，協助被害人家屬申請犯罪被害補償金，讓他們最高能領到180萬的補助。

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雄檢指出，豐船是我國籍漁船，但船上25名漁工包括18名越南人，7名印尼人，皆非台灣人，船長也是越南籍；33歲印尼籍J姓船員當天在冷凍區整理漁貨時，遭越南籍陳姓船員持漁刀殺害，船長趁陳嫌行兇後、進入船艙儲藏室躲藏之際，立即將艙門反鎖，並駛向模里西斯尋求援助。

刑事局獲報指派駐南非高姓警察聯絡官趕赴模里西斯，由於他出身刑事局生物科，具鑑識專業，在模國同意下，登船初步採證，鞏固相關事證。陳嫌仍拒絕交出兇刀，該船於5月16日啟程返台，歷經近1個月航程，接近台灣近海時，在海巡署偉星艦及PP-10075艇戒護下，順利於6月14日返抵台灣，並停靠海巡署艦隊分署第五海巡隊的旗津公務碼頭，由專案小組上船攻堅，順利將陳嫌拘提到案。

陳嫌落網後坦承殺人，但辯稱他懷疑死者要對他不利，自己才會先下手為強，由於相關事證明確，雄檢偵結後依殺人罪起訴。

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