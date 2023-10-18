付費入會買神器「小白機」濫查個資 12房仲下場出爐

警方查扣安裝「小白機」系統電腦、手機、不法系統程式隨身碟等大批贓證物。（翻攝資料照）

2023/10/18 16:40

〔記者張文川／台北報導〕前房仲蘇熠宸、黃兆城涉販賣含有總統蔡英文、前總統馬英九等政要個資、總計約1億7500萬筆個資的「小白機」給多名房仲，今年2月被新北地院各判刑1年4月、6月。台北地檢署另查出連姓等12名房仲曾向2人購買可查詢個資的「房仲神器」小白機，依違反個人資料保護法起訴12人；台北地院考量12人全認罪，各輕判5月到6月徒刑，均緩刑2年，支付公庫各5萬到6萬元。可上訴。

全案起於刑事警察局掌握全台有多名房仲業者安裝「People、Archivarius3000」搜尋程式，裡頭有多達1億7500萬筆民眾個資，包含姓名、性別、年籍生日、電話、身分證字號、戶籍地址、房地所有權等資料，用以開發隱性客戶。連蔡英文、陳水扁、馬英九等3位元首的個資也在列，檢警鎖蘇熠宸、黃兆城等人違法收集、販賣個資，展開約談。

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檢方查出蘇熠宸、黃兆城2人經營資料庫，廣泛收集個資販買牟利，向房仲業者會員收取月費1350元、或半年7800元、年繳1萬3550元，每查詢一筆個資再收取10元；或以6萬元販售內建資料查詢軟體、俗稱「小白機」、「房仲神器」的房仲開發小幫手，並以儲值扣點方式收取查詢費，讓房仲非法下載資料，可循地籍謄本地號、建號上的身分證字號，反查地主的身分和聯絡方式。

全案由新北地檢署主辦，起訴主嫌蘇熠宸、黃兆城。調查局資安工作站另行移送在台北地檢署轄區的連姓等12名房仲，涉付費加入會員或購買小白機，違法下載取得民眾個資，北檢起訴。

12人均認罪，法官認為12人均無前科，一時失慮犯案，犯後坦認犯行，態度尚可，將其中2人各處6月徒刑，緩刑2年，支付公庫6萬元，另10人各判5月徒刑，緩刑2年，支付公庫5萬元。

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