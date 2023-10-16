開價5000美元兜售我國2357萬筆個資 調查局掌握境外駭客論壇

調查局掌握，該境外駭客論壇去年被美方查抄後，一度關站，不過近期又死灰復燃，檢調將持續清查有無國人涉向該論壇非法購入個資。（資料照）

2023/10/16 10:16

〔記者錢利忠／台北報導〕國外駭客論壇去年出現暱稱「OKE」的人士，開價5000美元兜售我國2357餘萬筆戶役政個資；關於「OKE」的真實身分，檢調仍持續調查中；調查局掌握，該境外駭客論壇去年被美方查抄後，一度關站，近期又死灰復燃，不過已不見販售個資的訊息，檢調將持續清查有無國人涉透過該論壇非法購入個資。

據了解，目前並無事證顯示國人的個資是因為內政部被駭而流出，至於是否尚有其他購買、利用個資者，及境外駭客論壇刊登者，以及究竟該論壇如何取得國人的個資等情節，均有待釐清，檢調仍持續偵辦中。

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檢調掌握，此次被外流的國人個資，為2018年4月之前的我國戶役政資料，究竟該境外駭客論壇上販售的個資從何處取得，有無其他國人涉及外洩或購入個資，台北地檢署仍持續指揮調查局調查中。

調查局掌握，「OKE」去年於該論壇公開販售我國個資後，美方一度查抄該論壇，我國檢調單位也同步啟動調查，並查出1名專營「資料庫系統」的鄭姓科技新貴，曾因「好奇」而花了市值約台幣15萬元（約5000美元）的4999.2顆泰達幣，非法購入該筆個資。

而該筆遭外流的2357萬餘筆個資，為我國2018年4月前的戶役政資料，此前的所有國人個資都在其中，詳載國人的身份證字號、姓名、性別、出生日期、出生地、婚姻狀況代碼、與戶長關係、戶號、原住民身分、門牌地址、遷入日期、役別、配偶姓名、父母或養父母姓名、教育程度等內容。

至於鄭男非法交易個資一案，檢調根據鄭男轉出泰達幣的電子錢包位址，循線掌握收款人為中國籍的童姓男子，不排除相關個資外流中國，已對童男發布通緝，而鄭男購入個資後，因未再外流及濫用，北檢已依違反個資法予以緩起訴1年，須支付公庫50萬元處分金。

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