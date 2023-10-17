10/17 大樂透頭獎1.95億獨得高雄開出 中秋加碼100萬獎項開3組
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月17日）開獎的第112000095期大樂透頭獎開出1注，可得1.95億元，由高雄市旗山區中山路4號的「來億發彩券行」開出；第112000248期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由桃園市桃園區龍鳳里龍安街88號的「億金彩券行」開出；第112000248期雙贏彩頭獎摃龜。
大樂透中秋加碼100組100萬獎項則開出3組，總中獎注數為3注，可得獎金100萬元。尚有11組100萬獎項未開出，將於下期繼續加開。
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第112000095期大樂透中獎號碼「05、12、13、20、24、34，特別號：27」，頭獎1注中獎，可得1億9547萬3611元；貳獎1注中獎，可得201萬3785元；參獎共44注中獎，每注可得4萬9288元；肆獎共128注中獎，每注可得1萬891元；伍獎共2571注中獎，每注可得2000元；陸獎共3654注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬4477注中獎，每注可得400元；普獎共4萬5342注中獎，每注可得400元。
第112000095期49樂合彩中獎號碼為「05、12、13、20、24、34」，四合共5注中獎，每注可得20萬元；三合共112注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3422注中獎，每注可得1250元。
第112000248期雙贏彩中獎號碼為「01、05、09、10、12、16、17、18、20、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎5注中獎，每注可得10萬元；參獎共125注中獎，每注可得500元；肆獎1232注中獎，每注可得100元。
第112000248期今彩539中獎號碼為「06、10、13、14、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共210注中獎，每注可得2萬元；參獎共6896注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6206注中獎，每注可得50元。
第112000248期39樂合彩中獎號碼為「06、10、13、14、38」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共277注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2485注中獎，每注可得1125元。
第112000248期3星彩中獎號碼為「826」，正彩共65注中獎，每注可得1萬2500元。
第112000248期4星彩中獎號碼為「1602」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。
台彩推出中秋節加碼活動，大樂透9月19日起加開100組100萬元獎項，加碼總獎金6.6億元，若100組100萬元未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出或是到10月20日為止。
本期共計開出3組100萬獎項，仍有11組未開出，將於第112000096期（112年10月20日開獎）繼續加開。
本期中秋加碼「100組100萬」獎號及中獎情形如下表：
|組別
|獎號
|中獎注數
|每注獎金
|1
|01 07 25 32 33 37
|1
|1,000,000
|8
|02 03 18 19 22 36
|0
|0
|12
|02 05 13 27 35 48
|0
|0
|9
|03 07 17 24 44 49
|0
|0
|6
|03 10 12 32 41 45
|0
|0
|2
|03 11 13 19 35 47
|0
|0
|5
|04 11 20 25 32 47
|1
|1,000,000
|3
|05 08 10 15 23 34
|1
|1,000,000
|13
|07 09 32 38 41 42
|0
|0
|11
|08 10 25 28 29 47
|0
|0
|10
|08 20 24 28 29 34
|0
|0
|7
|11 28 31 39 45 47
|0
|0
|4
|14 19 22 36 42 49
|0
|0
|14
|18 31 37 43 44 46
|0
|0
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。