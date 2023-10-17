美麗華影城突故障 前經理未破壞電腦設備無罪確定

美麗華大直影城5年前突然故障導致無法播放電影，矛頭指向前經理，但法院認為沒有證據證明林男犯案，諭知無罪確定。（資料照）

2023/10/17 11:49

〔記者溫于德／台北報導〕台北市美麗華大直影城2018年因設備故障，導致5個影廳無法播放電影，放映部林姓前經理事後被檢方認定搞鬼，依妨害電腦使用等罪起訴，但一、二審都認為沒有證據證明林男有侵入或破壞電腦設備，諭知無罪，最高法院駁回檢方上訴確定。

檢方指控，美麗華影城放映部經理林男，負責放映部的設備採購、營業運作及系統維護等工作，後來因為集團經營糾紛，而終止他在美麗華影城的任務。

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然而，林男竟基於無故侵入電腦設備及無故變更、刪除電磁紀錄的犯意，於2018年登入影廳的放映設備系統，並刪除、修改內存參數，導致影城第1、3、5、6、9共5個影廳，於當年6月18日凌晨無法正常播放電影，也無法以重新開機的平常方式排除故障，被迫停止營業。

林男另被查出從2018年6月20日起至23日，接連18次登入美麗華影城放映設備犯案；檢方依犯妨害電腦使用等罪將他起訴。

法院審理時，林男辯稱他登入的帳號與證據所示帳號不同，且他從就任至2018年都不知道有該帳號，直到被檢方起訴才得知。

調查局黃姓承辦人證稱，當時無法判斷系統是由他人經內部或外部途徑連線進入，只知道放映機的系統被變更，但也無法確定是何人所為。

一審台北地院、二審高等法院均考量檢察官舉證不足，無法證明林男有罪，諭知無罪，最高法院駁回檢方上訴確定。

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