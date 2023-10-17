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首頁　>　社會

心靈成長機構POP誘騙學費 負責人夫婦各50萬元交保

時代力量立委王婉諭16日與多名被害人向台北地檢署告發，指控知名心靈成長機構涉嫌以違法課程，誘騙學生繳交高額學費。（資料照）

時代力量立委王婉諭16日與多名被害人向台北地檢署告發，指控知名心靈成長機構涉嫌以違法課程，誘騙學生繳交高額學費。（資料照）

2023/10/17 08:27

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王婉諭揭心靈成長機構違法課程牟利千萬 檢警搜索8處負責人夫婦送辦

〔記者錢利忠／台北報導〕時代力量立委王婉諭昨指控，心靈成長機構POP心理企管顧問公司涉以違法課程騙學生繳高額學費，學員受害金額粗估達4千萬元，且有30位受害學員爆料，目睹課程涉性騷擾、性霸凌等行為；台北地檢署昨指揮台北市警局大安分局搜索該公司等8處，負責人呂秀金、黃振輝夫婦訊後被依詐欺、心理師法及個資法等罪，各諭令50萬元交保。

其他交保被告還包括掛名身心靈企管顧問公司負責人的黃懷之，以40萬元交保；POP講師郭瑞想、劉純，各30萬元交保；特助賴玉嬌、行政攝影黃懷正，各15萬元交保。

王婉諭告發指出，該機構負責人及旗下講師們，均沒有心理師專業，卻以「潛能心理學」名義，開設心靈成長課程，長期以「心理學」、「提供人類心智正確成長方向」、「了解潛意識」等影射心理專業的內容吸引學員，且課程內容也涉及心理治療範圍，涉違反心理師法。

王婉諭提及，該機構以違法課程誘騙學員繳交高額學費，或要求學員競標呂姓負責人配戴的高能量物品，且有多達30位受害學員出面親曝，目睹該課程涉及性騷擾、性霸凌、集體霸凌、肢體暴力、人格羞辱等行為，不少學員身心受創。

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