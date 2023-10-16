小客車閃避「黑影」自撞小貨車火燒車 車主踹門驚險救人

白色自小客車閃黑影，撞路邊的小貨車起火。（民眾提供）

2023/10/16 17:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔心鄉今天凌晨發生一起離奇的自撞車禍！現年39歲的廖男，駕駛白色小客車行經中正路時，眼前出現一道黑影，他為了閃避「黑影」，車子失控、打滑撞上前方停在路邊的小貨車，廖男受困在車內，小貨車主人在睡夢中，聽到樓下小狗狂叫，出門查看，驚見廖男的車子已成一團火球，他踹開車門，將廖男救出，消防隊及時撲滅火勢，起火原因還釐清。

若不是小狗狂叫，驚醒小貨車主一家人，這起發生在凌晨4點多的車禍，肇事的廖男恐已受困車內變成焦屍。

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廖男事後心有餘悸地說，他沒有喝酒，車禍發生時，他眼前出現「一道黑影」，感覺像似人又像似狗或貓，他只能盡力閃避，結果車子失控、打滑，他撞上停在路邊的藍色小貨車，撞上之後，他就昏過去。

被撞的小貨車主人說，當時4點多，他們全家已經睡死，但因為家裡的小狗狂叫，太太先被吵醒，接著他就起床外出查看，一出門就見自己的小貨車被撞到橫在路中間，後方的白色小客車車頭全毀，他原以為駕駛已逃出，但定睛一看，裡面還有人，此時小客車引擎已起火，很快就變成一團火球，他把駕駛救出，消防隊到場，才把火撲滅。

警方表示，廖男自稱「看到黑影」閃避才肇禍，其酒測值為0，詳細肇事原因還待釐清。

白色自小客車閃黑影，撞路邊的小貨車起火。（民眾提供）

小貨車被撞，橫在路中間。（民眾提供）

白色自小客車起火。（民眾提供）

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