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吉娃娃衝入污水口陷泥沼、飼主救愛犬也卡住 急忙求助消防隊

新北市王姓男子與吉娃娃愛犬受困中興橋下污水道泥沼，求助消防員安然脫困。（記者吳仁捷翻攝）

新北市王姓男子與吉娃娃愛犬受困中興橋下污水道泥沼，求助消防員安然脫困。（記者吳仁捷翻攝）

2023/10/16 13:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名王姓男子昨在中興橋下遛狗，吉娃娃愛犬卻突然掙脫繩索，衝入污水排水口水道陷入泥沼受困，王男愛狗心切連忙衝入救狗，未料也身陷爛泥動彈不得，只好求助消防單位，消防人車到場，救起王男及愛犬，供水清洗，讓人犬安然脫困；王男今天到消防隊致謝，消防單位也提醒民眾勿貿然進入河道，避免失救釀成傷亡。

三重區24歲王姓男子15日下午到中興橋下遛狗，期間吉娃娃愛犬掙脫牽繩，一下子衝入污水排水道陷入泥沼，眼見愛犬動彈不得，王男也衝下水道，但雙雙受困爛泥；王男見慢慢下沉，連忙報案求助。

消防局第三大隊獲報，出動救人，隊員們接力搭起人力橋，協助王男及愛犬脫困，王男再三道謝，消防員也提供清水給王男沖洗；王男今天到消防隊致意感謝，他回想當時，以為水道沒水，沒想到一衝下去也無法動彈，加上味道很難聞，當時求助無門，相當害怕，慶幸消防隊趕來救援，讓人狗安全脫困。

第三大隊大隊長陳志德呼籲，民眾切勿貿然進入水、河道、沙岸，若沒帶手機又沒人經過，遭遇漲潮或污水道放水，恐將遭遇危險，呼籲避免進入危險區域。

新北市王姓男子與吉娃娃愛犬受困中興橋下污水道泥沼。（記者吳仁捷翻攝）

新北市王姓男子與吉娃娃愛犬受困中興橋下污水道泥沼。（記者吳仁捷翻攝）

新北市王姓男子與吉娃娃愛犬受困中興橋下污水道泥沼，求助消防員安然脫困，王男今天到消防隊致謝。（記者吳仁捷翻攝）

新北市王姓男子與吉娃娃愛犬受困中興橋下污水道泥沼，求助消防員安然脫困，王男今天到消防隊致謝。（記者吳仁捷翻攝）

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