父母疑外出獨留2歲、4歲小姊弟鎖屋內 住家起火釀2死

嘉縣民雄火警釀2死。（記者王善嬿攝）

2023/10/16 12:42

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉菁埔村一處1樓平房民宅，今上午10點34分發生火警，消防人員趕往馳援，10點54分在屋內搶救出2歲及4歲何姓小姊弟，都有大面積燒傷，分別送往大林慈濟醫院、嘉義基督教醫院搶救，2人經送醫急救均宣告不治。

大林慈濟醫院急診室主治醫師張哲睿表示，男童燒燙傷面積達70%，除腹部之外，身體各處都有燒燙傷，經過緊急急救仍不治。

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嘉義縣消防局今上午10點34分獲報，派遣第二消防大隊、雙福、民雄、溪口、大美、新港、大林等消防分隊共15車、29人到場馳援。

據了解，該戶由何男與妻子、5名孩子一家7口居住，今天上午何男及妻子疑似外出，3個念國小孩子去念書，將2歲及4歲小姊弟鎖在屋內，不料竟發生火警，該對父母接獲通知已趕往醫院。

民雄鄉長林于玲、菁埔村長何清鑫今到現場關心，何清鑫表示，該戶人家為低收入戶，父親從事臨時工、母親疑無工作，因房屋已全面燒毀，將向嘉義縣政府申請協助一家人安置。

嘉義縣警察局民雄分局偵查隊、鑑識人員到場蒐證，針對家長是否涉及違法獨留兒童在家進一步調查，另嘉縣消防局將進行火災原因進行調查。

嘉義縣民雄鄉青埔村一處民宅今發生火警，消防人員射水灌救。（圖由民眾提供）

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