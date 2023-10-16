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國民黨前新豐鄉長徐茂淦 涉貪圖利判刑撤職

新竹縣新豐鄉前鄉長徐茂淦（資料照）。（記者吳政峰攝）

新竹縣新豐鄉前鄉長徐茂淦（資料照）。（記者吳政峰攝）

2023/10/16 10:27

〔記者吳政峰／台北報導〕國民黨籍新竹縣新豐鄉前鄉長徐茂淦，被控任內利用職務要求業者免費幫他拆除弟媳的老宅，再指示下屬開放垃圾掩埋場，供業者非法傾倒廢棄物，涉圖利業者72萬元，去年被依貪污治罪條例「對主管事務圖利罪」處3年6月刑、褫奪公權3年確定；懲戒法院日前再判他撤職3年。

監察院指出，徐茂淦2018年3月間位居新豐鄉鄉長，為地方行政機關首長，領取國家俸祿，本應恪遵法令規定，廉潔自持，創造民眾福祉，竟片面要求盧姓業者無償為其曾姓弟媳拆除自家青埔子老宅，並口頭允諾以新豐鄉公所名義，將老宅前的水溝改善工程發包予盧的公司施作。

監察院表示，拆除後衍生廢棄物清運問題，徐茂淦利用職務之便，要求林姓下屬開放新豐掩埋場，以供盧男可於2018年4月4日、5日、8日清明連假期間3日內，無限制違法傾倒事業廢棄物。

監察院認為，徐茂淦僅為圖自己與他人利益，導致新豐掩埋場非法堆置事業廢棄物高達百噸之多，明顯有失公務員之職責，損害公務員之廉潔性，以國家公器恣為他用，所為殊值非難違失情節重大，經彈劾案審查會通過移送懲戒法院。

監委蔡崇義、王幼玲、林盛豐表示，新豐鄉公所肩負新豐掩埋場經營管理職責，卻任私人利用假期入內違法傾倒事業廢棄物，如入無人之境，衍生圖利特定人等違法情事，固然是少數主管人員恣意妄為，法治觀念薄弱所致，然相關承辦單位未能及時察覺異常，以遏阻不法情事擴大，足見內控機制失靈，故亦函請新竹縣政府應督飭新豐鄉公所確實檢討改進。

懲戒法院認定徐茂淦違失情節重大，嚴重影響機關信譽，日前判其撤職，停止任用公務員3年，可上訴。

刑事部分，徐茂淦被控涉圖利業者72萬元，最高法院去年10月認定徐觸犯對主管事務圖利罪，維持判刑3年6月、褫奪公權3年確定。

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