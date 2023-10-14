打詐！平台業者應24小時內移除投資詐騙廣告 違者至少罰12萬

行政院為強化打擊詐騙行為，提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領一‧五版」，並提出「證券投資信託及顧問法」第70條之1修法。（資料照，行政院提供）

2023/10/14 11:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院會5月三讀通過增訂「證券投資信託及顧問法」第70條之1，明定網路平台業者須在通知期限內移除投資詐騙廣告，內政部近日公告警察機關處理裁罰基準及實施要點，要求限期改善通知函送達後，平台業者應於24小時內，將所指定廣告下架，並檢附下架證明。未限期下架者，首次可處12萬元，累計第5次以上按次處可處60萬元。

詐騙集團打著名人名號，在網路平台投放釣魚廣告，藉以「假投資、真詐騙」，包括創辦人張忠謀妻子張淑芬、輝達執行長黃仁勳等人都被冒名，「證券投資信託及顧問法」第70條之1，明定網路投資廣告實名制，也禁登冒用名人引誘投資等廣告，平台業者如果違規刊登，負連帶賠償責任。

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為掌握時效，避免違法廣告持續刊登，致被害群眾增加，內政部訂定「警察機關處理違反證券投資信託及顧問法第70條之1案件統一裁罰基準及實施要點」，規定刑事局執行紙本處分送達流程，並得以電子郵件或電子表單方式通知業者先行改善。

網路平台業者收到通知後，應於24小時內移除、限制瀏覽、停止播送違法廣告或為其他必要之處置，並檢附下架證明資料、刊登者資訊，包括委託刊播者、出資者及所在地，通知刑事局複查。刑事局接收複查資料後，應於12小時內，以電子郵件或電子表單方式通知網路平台業者複查之結果。

違法廣告依時下議題假冒他人投資廣告，以及假冒政府機關、知名人士投資廣告，得視個案情形縮短限期改善期限。

對於違反規定的平台業者，若未在通知期限內移除投資詐騙廣告，得按次連續處以罰鍰，第1次處12萬元、第2次處24萬元、第3次處36萬元、第4次處48萬元、第5次以上按次處60萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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