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養父過世 養女告親生女要求喪葬費敗訴

被認養的陳女提告向親生的黃女請求31萬餘元的喪葬費，但法官認為陳女為了報答黃男養育之恩承擔喪葬費用，屬履行道德上義務，不得請求返還，因此判她敗訴。示意圖。（資料照）

被認養的陳女提告向親生的黃女請求31萬餘元的喪葬費，但法官認為陳女為了報答黃男養育之恩承擔喪葬費用，屬履行道德上義務，不得請求返還，因此判她敗訴。示意圖。（資料照）

2023/10/14 10:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓女子從嬰兒時期就被黃姓夫婦認養，黃父年邁後，陳女搬回家照顧養父，但黃父的親生女兒反而不聞不問，連父親過世都沒有回家奔喪，陳女提告向黃女請求31萬餘元的喪葬費，但法官認為陳女為了報答黃男養育之恩承擔喪葬費用，屬履行道德上義務，不得請求返還，因此判她敗訴。

判決指出，黃姓夫婦收養陳姓女子，但因沒有辦理認養手續，陳女依法無法繼承黃姓夫婦的遺產，但陳女為盡孝道，當黃父年老力衰無法照顧自己時，陳女搬回家扛起照顧養父的責任，黃父為了感謝陳女，生前就把名下的房產及210萬元現金送給陳女。

今年2月，黃父過世，陳女獨自籌辦喪禮，但黃父的親生女兒卻一直沒有出現，陳女不滿，找上黃女討公道，黃女認為父親已把高額現金和房產給陳女，且陳女自嬰兒時期就被黃父扶養，期間支出的生活費、學費都由她爸媽負擔，因此認為陳女幫忙付喪葬費很合理，自己不應再分擔這筆費用。

高雄簡易庭審理時，法官認為，黃父生前曾撫養陳女約20年，並贈與她210萬元及房產，陳女基於受黃父撫養至成年近似父女深厚感情因素，陳女依自己意願，為報答黃父而自願承擔任意給付，應屬履行道德上義務，依民法規定不得請求返還，因此判陳女敗訴，可上訴。

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