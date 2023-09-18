目睹父母遭鄰殺害 ２童心理創傷大

高雄夫妻慘死冷血鄰居刀下。（資料照）

2023/09/18 05:30

陳其邁允助2童 醫療、喪葬及律師費用

〔記者黃良傑、洪臣宏／高雄報導〕高雄兩名幼童目睹冷血鄰居殺害父母，幼童的阿嬤昨表示孫子出現創傷壓力症候群，而且日益嚴重，她怨凶手毀了兒子一家，也毀了她跟先生的晚年，更擔心孫子的未來。

阿公阿嬤要當小小兒子來養

吳男上週五疑因噪音涉殺死樓上羅姓夫妻，死者的五、六歲兩名幼子目睹過程，死者羅男的爸媽趕到高雄照顧兩名孫子，阿嬤看著孫子的心理變化，不禁憂心。阿嬤說事發當下，社會局未極力即時處理，後來才彌補，兩個孫子已出現心理創傷，且一天比一天嚴重。接手照顧，阿嬤坦言確實會有壓力，一家人必須要更堅強；死者羅男的爸爸昨也寫下「一位受害者父親的淚書」，他表示全家會堅強起來，一同把一雙稚子當成「小小兒子」來養，他們不冀求眾人幫忙，只希望能多正向鼓勵孩子。

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對此，高雄市社會局表示，案發當日接獲警政通報後，社工立即到現場安撫孩子及評估安置需要，先找到孩子的外公外婆，安頓妥孩子後，親屬表示讓孩子玩玩具、不要吵孩子，社工即先離開，仍持續與家屬保持聯繫並提供協助。

高雄市長陳其邁昨天下午率同相關首長慰訪家屬，陳其邁允諾會請專科醫師協助孩童後續心理復原，若需轉學也會全力配合，喪葬事宜將專案處理，亦將提供法律協助，包含後續律師的費用。

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