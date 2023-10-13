痴男半年多來跟蹤、騷擾大學女同學示愛 法院出手了

蘇姓男子心儀大學女同學，半年多來以簡訊、打電話等方式持續騷擾，士林地院依跟蹤騷擾罪判他拘役25天，得易科罰金2萬5千元，並判決應賠償3萬元。（記者楊國文攝）

2023/10/13 18:15

〔記者楊國文／台北報導〕蘇姓男子因心儀大學女同學小芬（化名），從前年8月起，以密集傳簡訊、口頭示愛等方式追求，直到去年2月，小芬不勝其擾，只好斬釘截鐵拒絕蘇，但他仍不死心，持續打電話等方式騷擾她，干擾到她的生活，報警提告；士林地院審理後，依違反跟蹤騷擾防治法的跟蹤騷擾罪，判蘇男拘役25天，得易科罰金2萬5千元，並判決應賠償小芬3萬元，均可上訴。

蘇男因對氣質出眾的大學同學小芬頗有好感，從2021年8月起，即藉故打電話、傳簡訊給她問功課、聊天，及約她吃飯。小芬考慮到蘇男是同學關係，不方便當面拒絕，始終忍耐以對。

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直到半年後的2022年2月間，小芬覺得不堪其擾，因此明確對蘇男明確表態拒絕其追求，要求他不再再繼續騷擾她，警方亦告誡蘇男不得再對小芬有任何跟蹤、騷擾行為。

不過，蘇男不顧小芬明確拒絕其追求之意，仍持續傳送簡訊、打電話等方式，單方面表達愛意，讓小芬覺得痛苦不堪，只好報警處理。

蘇男應訊否認犯行，並無不當跟蹤、騷擾小芬，不過，檢方依據小芬證詞、相關簡訊、通話內容，認定蘇男已觸犯跟蹤騷擾防治法的跟蹤騷擾罪，將他起訴。

土林地院審理時，蘇男仍否認不法，法官認為蘇男不以理性、正當方式追求異性，竟為滿足自身私慾持續進行跟蹤騷擾，使小芬心生畏怖影響身心，且犯後仍否認犯行，也未與小芬達成和解，及審酌他目前大學肄業，從事保全工作，今依觸犯跟蹤騷擾罪判他拘役25天，得易科罰金2萬5千元，並判決應賠償小芬3萬元。

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