海防門戶現漏洞！海巡安檢所官員涉通風報信 瀆職罪起訴

海巡署龜吼漁港安檢所林姓副所長，涉嫌打電話向張姓船東通風報信，包庇漁船規避登檢。基隆地檢署將林男依涉犯瀆職罪起訴。 （記者林嘉東攝）

2023/10/12 23:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕全國各漁港安檢所肩負安檢進出漁船責任，為我國海防重要門戶，海巡署北部分署第二岸巡隊龜吼漁港安檢所中尉林姓副所長，接獲漁業署下達加強「注意檢查」某漁船消息，竟打手機向該漁船張姓船東通風報信，包庇漁船規避登檢。基隆地檢署近日偵結，將林男依涉犯瀆職罪起訴。

本案發生在前年8月間，廉政署接獲有一艘龜吼漁港漁船涉嫌走私中國漁獲產品來台，向基隆地檢署檢察官蕭詠勵指揮偵辦，廉檢監聽期間，意外查獲龜吼漁港安檢所林姓副所長在接獲漁業署通知，加強注意登檢張姓女船東的漁船消息後，打電話給張女，通風報信她的漁船被漁業署盯上。

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起訴書指出，林姓副所長打手機給張女說，「前天有收到上面（漁業署）的消息，特別打來講你們的船有被漁業署標記到，確認到中國地區作業，漁業署要等到你們的船進港時，再做一次檢查跟大調查。」

檢廉掌握林男向注檢漁船機密，洩漏給船東後，搜索龜吼安檢所，查扣林男手機等洩密事證後，因林男坦承犯行，諭知林男7萬元交保。林男於案發後調職，申請提前退伍。全案偵辦期間，林男翻供辯稱，他當時收到漁業署通知要加強注檢張女的漁船消息後，認為應該不算是機密，才通知張姓女船東。

不過，檢廉查出，張女當時接到林男打電話給她後，有直接跑到龜吼漁港安檢所問林男，林男當時的態度有點遲疑，且不願意多講她的漁船被漁業署列為加強注檢的船隻，顯見林男當時就已經知道該消息，屬於巡防業務類公務機密。

檢方認定，林男明知注檢漁船的勤務消息，涉及對可疑漁船加強查察勤務，屬於巡防業務類公務機密，負有保密義務，林男擔任副所長職務不可能不知，仍洩密給張女，因此將林男依涉犯刑法瀆職罪章第132條第1項洩密國防以外應秘密消息罪起訴。

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